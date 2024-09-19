شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 300 عارض.. انطلاق معرض الحرف والأعمال اليدوية الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل غرفة الشرقية مُمثلة بمركز المسؤولية الاجتماعية استعداداتها لإطلاق معرض الحرف والأعمال اليدوية 2024، والذي يحظى برعاية كريمة من نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وينطلق المعرض الأربعاء القادم الموافق 25 سبتمبر ويستمر حتى 29 سبتمبر 2024 من الساعة 4 عصرا وحتى 10 مساء، وذلك بمعارض الظهران إكسبو. تطوير القدرات قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، إن المعرض الذي يشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من أصحاب الحرف والأعمال اليدوية، والجهات الحكومية، والخاصة، والجمعيات الأهلية، يهدف إلى تنظيم عمل هذه الحرف سواء كانت للأعمال اليدوية أو الفنانين التشكلين، وذلك لتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات المهنية والإدارية والإبداعية اللازمة لرفع جودة منتجاتهم من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض وبيع منتجاتهم ضمن أجنحة المعرض المتنوعة ووفقا لقنوات تسويقية منظمة تضمن للمشاركين الدخل المستدام وتحفزهم على ريادة الأعمال.

وأوضح الرزيزاء أن المعرض الذي يشهد تحولاً جديداً بنسخته الجديدة بوجه عام، انطلاقاً من دور غرفة الشرقية التنموي وتحقيقاً لأهدافها من خلال تعظيم أثر المساهمة المجتمعية لقطاع الأعمال، وتعظيم أداء ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والناشئة من خلال أصحاب الحرف والأعمال اليدوية والأسر المنتجة، عن طريق الـبـرامج التوعوية وورش العمل وتقديم المبادرات النوعية لخدمة هذا القطاع التنموي.

ويأتي معرض الحرف والأعمال اليدوية في نسخته السابعة باعتباره مُبادرة تهتم بالحرف والأعمال اليدوية من المبدعين وممن تشرف عليهم الجمعيات الأهلية في المنطقة الشرقية، وضمن خطة الغرفة الهادفة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى جعل أصحاب هذه الحرف رقمًا فاعلا ضمن اقتصاديات المملكة بوجه عام والمنطقة الشرقية بوجه خاص.

وأبان الرزيزاء أن الغرفة تواصل استعداداتها النهائية لإخراج المعرض بصورة تعكس المعايير العالمية التي عرفت عن الغرفة أثناء تنظيمها للمعارض والمناسبات، حيث يشتمل المعرض على عدة أقسام: الحرف والأعمال اليدوية والرسم والديكور، ، والعطورات والبخور، والحلويات والقهوة والبهارات والمشروبات، والأزياء والملابس والإكسسوارات النسائية.

