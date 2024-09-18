اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 3ر695 مليار ين في أغسطس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجلت اليابان اليوم، عجزا تجاريا خلال شهر أغسطس بقيمة 3ر695 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 38ر1 تريليون ين، بعد عجز بقيمة 7ر628 مليار ين في الشهر السابق.

وأشارت وزارة المالية اليابانية إلى نمو صادرات اليابان خلال أغسطس بنسبة 6ر5% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 10% بعد نمو بنسبة 2ر10% خلال يوليو.

وزادت الواردات اليابانية خلال الفترة نفسها بنسبة 3ر2% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بنسبة 4ر13% بعد نموها بنسبة 6ر16% في الشهر السابق.

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