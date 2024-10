شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة موسكو

أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 66.28 نقطة، ما نسبته 2.47%.ويأتي مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليبلغ 2745.27 نقطة. وبدوره، أغلق مؤشر RTS أيضًا على ارتفاع بمقدار 20.80 نقطة، أي بنسبة 2.24%.كما يأتي هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 948.87 نقطة.