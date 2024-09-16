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بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق اليوم الاثنين

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واس - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 66.28 نقطة، ما نسبته 2.47%.
ويأتي مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليبلغ 2745.27 نقطة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)

نتائج بورصة موسكو

وبدوره، أغلق مؤشر RTS أيضًا على ارتفاع بمقدار 20.80 نقطة، أي بنسبة 2.24%.
كما يأتي هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 948.87 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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