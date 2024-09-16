الذهب يسجل أعلى مستوياته وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2585.54 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2613.40 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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