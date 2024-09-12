شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مستوى في أسبوعين.. الإعصار "فرانساين" يقفز بأسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات يوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، في الوقت الذي أجبر فيه الإعصار فرانساين العديد من منشآت إنتاج النفط في خليج المكسيك على التوبف عن العمل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، ارتفع بنسبة 1ر3%، مستردًا أغلب خسائر الثلاثاء.

خفض إنتاج خليج المكسيك

جاء ارتفاع الأسعار مدعومًا بالسعي لتغطية المواقف قصيرة الأجل في السوق، بعد أن أجبرت العاصفة القوية شركات النفط على خفض إنتاج منطقة خليج المكسيك بنحو 25%، بحسب دينيس كيسلر كبير نواب رئيس بي.أو.كيه فاينانشال سيكيوريتيز للتجارة.

وأجلت شركتا إكسون موبيل كورب وشل وغيرهما، أطقم الحفارات البحرية، وعلقت عمل العديد من المنصات بسبب الخوف من الرياح العاتية الناتجة عن الإعصار.



وقال كيسلر: "في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على النفط، يمكن أن تتراجع الإمدادات الأمريكية بصورة أكبر إذا أدى الإعصار فرانساين إلى توقف إنتاج الآبار عدة أيام".

ارتفاع المخزون الأمريكي

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعًا بسيطًا في مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 833 ألف برميل.

في حين قال معهد البترول الأمريكي، إن المخزون تراجع خلال الأسبوع نفسه بمقدار 79ر2 مليون برميل، وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم 700 ألف برميل فقط.

سعر خام غرب تكساس

وبحلول الساعة الثانية عشرة و36 دقيقة ظهرًا بتوقيت نيويورك، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1ر3% إلى 76ر67 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل، بعد أن وصل السعر الثلاثاء إلى أقل مستوياته منذ مايو 2023.

كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 5ر2% إلى 93ر70 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، بعد أن تراجع الثلاثاء إلى أقل مستوياته منذ ديسمبر.