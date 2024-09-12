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بورصة لندن.. انخفاض الإسترليني والأسهم البريطانية

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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. انخفاض الإسترليني والأسهم البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.24 % ليتداول عند 1.3048 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.27% إلى 1.1835 يورو.

الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.15 %، ما يعادل 12.04 نقطة، ليصل عند مستوى 8193.94 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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