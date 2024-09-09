شكرا لقرائتكم خبر عن أديس توقع اتفاقين للاستحواذ على منصتين بحريتين جنوب شرق آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أديس القابضة اتفاقها من خلال شركتها التابعة أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد على الاستحواذ على منصتين مرفوعتين متعاقد عليهما في منطقة جنوب شرق آسيا من شركة فانتاج دريلينج ناشيونال ليميتد بقيمة إجمالية 190 مليون دولار (تخضع لتعديلات رأس المال العامل وغيرها وقت إتمام الاتفاق).

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن الاستحواذ خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الشركة في منطقة جنوب شرق آسيا التي تتميز بأفق واعد لتحقيق معدلات نمو قوية في الإنتاج في ضوء ارتفاع الطلب على المنصات المرفوعة في الأسواق.

ويشمل الاتفاق الاستحواذ المباشر على المنصة المرفوعة توباز في منطقة ماليزيا – تايلاند التنموية المشتركة لتدخل بذلك إلى عاشر سوق لها عالميا، كما ستستحوذ أديس على أسهم شركة ريج فاينانس ليميتد وهي الشركة المالكة لحفارة سوهاناه في إندونيسيا.

وقدرت الشركة المعدل السنوي المتوقع للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار).

وقالت الشركة إن التاريخ المتوقع لإتمام الاستحواذ سيكون بمجرد استيفاء جميع شروط إتمام الاستحواذ، وأن يكون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأشارت إلى أن نموذج الاستحواذ على العقود يتماشى مع استراتيجيتها لتقليل المخاطر عن طريق الاستحواذ على أصول متعاقد عليها، حيث ستواصل شركة فانتاج إدارة المنصات للسنوات الثلاثة المقبلة، وسيضمن ذلك استمرار الخدمة بسلاسة دون تعرض العملاء المتعاقدين على المنصتين لأي اضطراب في التشغيل، ويؤكد استمرار التحالف العالمي مع فانتاج دریلنج.

وقالت إن عدد منصاتها في المنطقة سيرتفع إلى 7 منصات مرفوعة تنتشر عبر إندونيسيا وتايلاند والهند ومنطقة تشغيلية جديدة في منطقة التنمية المشتركة لبلدين مهمين بالنسبة لشركة أديس.

وأعلنت شركة أديس القابضة قيام شركتها التابعة شركة أديس انترناشيونال هولدينغ ليميتد بتوقيع اتفاقية بيع وشراء لشراء أسهم شركة ريج فاينانس ليميتد وهي الشركة المالكة لمنصة الحفر "سوهاناه" من شركة فانتاج هولدينجز إنترناشيونال، شركة تابعة لشركة فانتاج دريلينج إنترناشيونال ليميتد المُتعاقد عليها حاليًا في إندونيسيا مقابل قيمة إجمالية قدرها 85 مليون دولار (تخضع لتعديلات رأس المال العامل وغيرها وقت إتمام الصفقة).

وبينت أن الإيرادات المالية للأصول محل الصفقة تتمثل في 2021 بقيمة 50.8 ألف ريال، و2022 بقيمة 52.8 ألف ريال، وفي 2023 نحو 89.6 ألف ريال.

وأشارت إلى أنه من المهم ملاحظة أن شركة ريج فاينانس ليميتد هي شركة تمتلك منصة الحفر فقط وهي شركة لا تقوم بأي أنشطة تشغيلية، وتقوم الشركة بتأجير منصة الحفر بموجب اتفاقية تأجير، ولا تشير أرقام الإيرادات التاريخية إلى الأداء المالي المتوقع في المستقبل، نظرًا للاختلاف في أسعار التأجير التاريخية والحالية.