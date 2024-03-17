شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت الجنوب» إلى 195 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية في العام 2023، بنسبة 35.2%، مسجلة 195 مليون ريال، مقارنة بـ301 مليون ريال في العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود الانخفاض في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض إيرادات المبيعات وارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات التسويقية.

وبحسب البيان، يعود الانخفاض في المبيعات إلى تدني الطلب وانخفاض متوسط سعر البيع.