شكرا لقرائتكم خبر عن 135.75 % نسبة تغطية اكتتاب أسهم «المداواة» في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة المداواة التخصصية الطبية في السوق الموازية "نمو" إتمام عملية الطرح لعدد (475,000) سهم عادي تمثل نسبة (20%) من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سعر الطرح: 111 ريالا للسهم الواحد إذ بلغت نسبة التغطية 135.75% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 1445/07/16هـ (الموافق 2024/01/28م) تنتهي بانتهاء يوم الاثنين 1445/07/24هـ (الموافق 2024/02/05م).
وستكمل شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة المداواة التخصصية الطبية في السوق الموازية "نمو".
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سعر الطرح: 111 ريالا للسهم الواحد إذ بلغت نسبة التغطية 135.75% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 1445/07/16هـ (الموافق 2024/01/28م) تنتهي بانتهاء يوم الاثنين 1445/07/24هـ (الموافق 2024/02/05م).
وستكمل شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة المداواة التخصصية الطبية في السوق الموازية "نمو".