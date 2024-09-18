شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. السيارات الكهربائية في النرويج تفوق نظيرتها المعتمدة على الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبحت السيارات الكهربائية في طرق النرويج الآن أكثر من نظيرتها التي تعمل بالوقود.

وقال مجلس معلومات الطرق النرويجي اليوم الثلاثاء، إن هناك سيارات كهربائية مسجلة أكثر من السيارات التي تعمل بالوقود في البلاد لأول مرة في تاريخ السيارات النرويجية.

وتشير بيانات مجلس معلومات الطرق إلى أن هناك 754 ألفًا و 303 سيارات كهربائية، و753 ألفًا و905 سيارات تعمل بالوقود من بين سيارات الركاب المسجلة البالغ عددها 8ر2 مليون سيارة في البلاد، بعد استبعاد الطرازات الهجينة من البيانات. رقم تاريخي وقال إيفين سولبيرج ثورستين مدير مجلس معلومات الطرق: "هذا رقم تاريخي، وإنجاز كان من الممكن أن يتوقعه قليلون قبل 10 سنوات".

وأشار إلى حقيقة أن جميع السيارات المسجلة حديثًا تقريبًا من السيارات الكهربائية.