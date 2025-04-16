محمد رمضان يرد على جدل إطلالته في "كوتشيلا" بطريقته الخاصة!

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري محمد رمضان لإنتقادات واسعة بعد إطلالته التي وصفت بـ "غير اللائقة" في مهرجان "كوتشيلا" العالمي بولاية كاليفورنيا، حيث شارك كأول فنان مصري وعربي يعتلي هذا المسرح المرموق.



وأثارت ملابس محمد رمضان جدلا واسعا، إذ شبهها البعض بـ "بدلة رقص"، وطالبوا نقابة المهن الموسيقية بالتدخل.

وفي أول رد له على هذه الانتقادات، أعاد رمضان نشر صورة جاء فيها توضيح للإطلالة، إذ كتب فيها: "للتوضيح مش تبرير، هذه القطعة مصنوعة يدويًا، مستوحاة من الرموز القديمة ومفتاح الحياة، أول فنان عربي ومصري يؤدي في مهرجان كوتشيلا".

كما رسالة رمضان رسالة من أحد المتابعين، جاء فيها: "كوتشيلا مهرجان سنوي للموسيقى والفنون، ومحمد رمضان أول فنان مصري يشارك فيه، لست من معجبيه، لكن التعليقات المقززة التي قرأتها تعكس جهلًا بثقافة المهرجانات، ملابسه كانت مناسبة لأجواء الحدث وتعبر عن روح العرض".

وجاء في رسالة أخرى: " ليس من الضروري أن يفهم الجميع الإطلالة، المهم أن تكون ملائمة لطبيعة العرض، قد تكون بحاجة إلى تعديل في الحجم، لكن التصميم يحمل رمزية معينة باستخدام المعدن على طريقة مبتكرة.