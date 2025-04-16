نهاية محمد رمضان؟ اسرائيل تتدخل واتهامات "الشذوذ" واهانة مصر تحاصره (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: ليس مجرد جدل هذه المرة، فقد تجاوز الفنان المصري محمد رمضان جميع الخطوط الحمراء، وجميع الخطوط من كل الألوان، إلى حد أن بعض التعليقات في السوشيال ميديا وصفته بأنه يدعم الحركات المثلية، ويغازل عالم "الشواذ"، ولكن الأكثر خطورة على مسيرة رمضان هذه المرة أن هناك حالة من الغضب الشعبي الذي لم يسبق لها مثيل في مصر هذه المرة، بعنوان أنه أساء لصورة مصر، وللفن المصري، بل ولصورة الرجل المصري.

فقد أثار محمد رمضان موجة من الجدل والغضب في الأوساط المصرية والعربية، عقب مشاركته في مهرجان "كوتشيلا" الشهير بالولايات المتحدة، وذلك بعد ظهوره بزيّ وصفه كثيرون بأنه "مبتذل" لا يليق بصورة الفنان المصري أمام العالم، وهذا الزي هو زي راقصة عارية البطن، بل وحرص على تجسيد "الصدر" وكأنه أنثى واندمج في وصلات رقص "البطن" بصورة مبتذلة.

إسرائيل تعلق وتتدخل

وبحسب تقرير نشرته "إليؤور بن آري"، محررة الشؤون العربية في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن ظهور رمضان على المسرح تسبب في صدمة عربية بسبب ملابسه التي قالت إنها "أقرب ما تكون إلى زي راقصات البطن التقليديات".

الإذاعة الإسرائيلية من جهتها، أكدت أن صور محمد رمضان من الحفل انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من وصفوا مظهره بأنه "إهانة لصورة مصر"، ومن اعتبروا أنه "يتعمّد تجاوز الخطوط الحمراء بهدف جذب الانتباه ولو على حساب الذوق العام".

في بلد كـمصر، حيث ما تزال النظرة للفنان مرتبطة بمنظومة قيم اجتماعية محافظة، وجد كثيرون في إطلالة رمضان تجاوزاً غير مقبول. وعلق أحد النشطاء بالقول: "لم يعد للفن سقف ولا احترام، ما نشاهده الآن هو سقوط حر نحو الابتذال."

ماجدة خير الله: ليس رجلاً

علقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، على إطلالة محمد رمضان التي ظهر فيها بحفله الأخير في مهرجان كوتشيلا العالمي، حيث قالت الناقدة ماجدة خيرالله في تصريحات لـ "المصري اليوم" :"محمد رمضان يفتقر للذكاء الاجتماعي ويضع نفسه في مواقف محرجة، وما فعله في مهرجان كوتشيلا خصم من رصيده لدى الجمهور، لأنه لا يُعد مطربًا ناجحًا ولا مغنيًا بالمعنى الحقيقي".

وأضافت :"ظهوره بهذه الإطلالة تسئ لكل رجال العالم العربي، ولا تعكس أي نوع من الرجولة، بل أساءت لصورته أمام الجمهور، وزاد من الجدل عندما رفع علم مصر بتلك الإطلالة الغريبة".

رمضان يرد: هذا الزي فرعوني

وكان رد الفنان محمد رمضان على الانتقادات التي وجهت له بسبب إطلالته المثيرة للجدل، وقال محمد رمضان في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تمراز والصدرية مستوحاه من تماثيل ملوك الفراعنة وصممتها بالعملة المصرية الفضة، و عليها كيب اسود فرعوني بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق وزعلكم هل علم مصر في أمریکا فرحکم؟".

إلا أن محمد رمضان قام بحذف المنشور فور نشره، الأمر الذي أثار حيرة جمهوره ومتابعيه، متسائلين عن سبب تراجعه المفاجئ، وما إذا كان هناك ما دفعه لحذف رده بعد دقائق من نشره.

الحساب قادم والتحقيق قريباً

كما أعلن سيد محمود، المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية المصرية، إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بحضور رؤساء النقابات الفنية الثلاث، بعد ظهوره بملابس غريبة خلال حفل موسيقي خارج مصر.

وجاء القرار على خلفية ظهور رمضان بملابس غريبة أثناء إحيائه حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا المقام في الولايات المتحدة .

وقال سيد محمود : "إلحاقاً بما سبق عن محمد رمضان، سيتخذ اتحاد النقابات الفنية إجراء حول ما قام به في حفله بأميركا، عند التيقن بالصور والفيديوهات للحفل، والتحقيق معه حول الواقعة، بحضور النقباء الثلاثة، ورئيس اتحاد النقابات الفنية.. كونه فنانا ويمثل صورة الفن المصري".

وأضاف محمود أنه في الواقعة المتصلة بمحمد رمضان، فإن هناك بلاغاً رسمياً قدمه أحد المحامين إلى النائب العام، مشيراً إلى أن ذلك دفع اتحاد النقابات الفنية بشكل فوري لفحص مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخراً من حفل الفنان. وتابع محمود أنه "في حالة التأكد من صحة الفيديوهات، سوف يتم إحالة رمضان للتحقيق فور وصوله إلى القاهرة".