دوبلانتيس وبايلز ولامين جمال يتوجون بجائزة "لوريوس" للتفوق الرياضي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : توج نجم القفز بالزانة السويدي موندو دوبلانتيس، ولاعبة الجمباز الأميركية سيمون بايلز، وموهبة نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم لامين جمال الاثنين بجوائز "لوريوس" الرياضية السنوية في مدريد.

واختير البطل الأولمبي مرتين وحامل الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة (6.27 م) أفضل رياضي في العام في الحفل الذي أقيم للعام الثاني على التوالي في مدريد احتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه، فأصبح ثاني رياضي في ألعاب القوى يفوز بالجائزة المرموقة بعد أسطورة سباقات السرعة الجامايكي أوسين بولت.

وتقدم دوبلانتيس (25 عاما) على العديد من الأسماء الكبيرة في عالم الرياضة، بينها الفائز باللقب العام الماضي لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وبطل العالم في سباقات الفورمولا واحد الهولندي ماكس فيرستابن، والسباح الفرنسي ليون مارشان.

وقال دوبلانتيس عن السباح الفرنسي المتوج بأربع ذهبيات في أولمبياد باريس: "ما فعله ليون في باريس، أمام جمهوره، كان مذهلاً. أعتقد أنه ألهم بلدًا بأكمله. هذا ما يميز الرياضة، فهي قادرة على توحيد بلد بأكمله. كان يستحق هذه الجائزة بقدر ما استحقتها أنا، ولكني أشعر بفخر كبير لاختياري".

ولدى السيدات، حصلت لاعبة الجمباز الشهيرة سيمون بايلز على جائزة أفضل رياضية للعام للمرة الرابعة في مسيرتها، بعد فوزها بثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية الصيف الماضي في أولمبياد باريس.

وقالت بايلز: "فزت بهذه الجائزة لأول مرة عام 2017، وأصبحت جائزة لوريوس جزءا من قصتي منذ ذلك الحين".

وأضافت "قد تكون هناك فتاة صغيرة تُشاهد لاعبة مثلي على التلفزيون وتُقرر أنها تستطيع فعل ذلك أيضًا".

وفازت لاعبة جمباز أخرى، البرازيلية ريبيكا أندرادي، بجائزة أفضل عودة رياضية لهذا العام بعد فوزها بالميدالية الذهبية في الحركات الأرضية في باريس.

واختير موهبة برشلونة جمال الذي قدم موسمًا كاملاً استثنائيًا أول مع النادي الكاتالوني ومنتخب بلاده اسبانيا خصوصا الفوز بكاس أوروبا 2024 في المانيا في سن 17 عاما فقط، كأفضل اكتشاف عالمي لهذا العام، متفوقًا على ظاهرة كرة السلة الفرنسي فيكتور ويمبانياما.

وعلى المستوى الجماعي، تم تكريم ريال مدريد، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة العام الماضي في طريقه الى ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس السوبر المحليان ودوري أبطال أوروبا)، بجائزة فريق العام.