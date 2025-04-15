درة التونسية تضج أنوثة و فخامة بفستانها الأسود الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة درة التونسية قلوب متابعيها من خلال مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها جمالها و أنوثتها المميزة، حيث كانت ترتدي فستان متوسط الطول وضيق باللون الاسود ذات أكمام طيولة بتسميم راقي، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و غنتعلت درة بقدميها حذاء مفتوح ذات كعب عالي بتصميم لامع من دار أزياء MACH & MACH وصل سعره إلى 530 يورو.

وكانت أبهرت درة التونسية متابعيها في آخر إطلالة لها عليهم، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رمضاني، فقد إرتدت عباءة مزخرفة من الساتان باللون البيج، ذات تصميم شرقي خيالي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وحملت درة بيدها حقيبة نسقتها مع إطلالتها من دار أزياء Hermes، وصل سعرها إلى 27,728 دولار.

