صوت كاتي بيري يصدح فعليًا في الفضاء…وهذه تفاصيل رحلتها الفضائيّة التاريخيّة

ارتقت كاتي بيري بصوتها إلى آفاق جديدة، حرفيًّا خلال رحلة فضائيّة قصيرة لكنّها تاريخيّة مع طاقم نسائيّ بالكامل على متن صاروخ “نيو شيبرد” التّابع لشركة “بلو أوريجين”.

كانت “بيري” واحدة من ستّ نساء انطلقن إلى الفضاء صباح الإثنين من غرب تكساس، لينضممن إلى فريق رفيع المستوى ضمّ الصّحفيّة الإذاعيّة جايل كينغ والنّاشطة الخيريّة لورين سانشيز.

مثّلت هذه الرّحلة شبه المداريّة الّتي استغرقت عشر دقائق، الرّحلة البشريّة الحادية عشرة ضمن برنامج “نيو شيبرد”، وتضمنت أربع دقائق من انعدام الوزن فوق حافّة الغلاف الجوّيّ للأرض.

في حين صُمّمت المهمّة لإلهام وتمكين النّساء، أضافت بيري لمستها الخاصّة غير المتوقعة، إذ غنّت من الفضاء أغنية لويس أرمسترونغ “يا له من عالم رائع”.

قالت غايل كينغ بعد الرّحلة: “كنّا نطلب منها الغناء طوال الوقت، لكنّها رفضت”.”ولكن بمجرد زوال انعدام الجاذبيّة، بدأت بالغناء. كان ذلك أفضل ما في الرّحلة”.

وأوضحت بيري لاحقًا أنّها اختارت الأغنية لا لعرض أغانيها الخاصّة، بل لتكريم كوكب الأرض نفسه.

وقالت للصّحفيّين بعد الرّحلة: “الأمر لا يتعلّق بي، أردت التّحدث عن العالم”.

وأضافت، وهي تتأمّل التّجربة: “لقد غنّيت هذه الأغنية في الماضي، ومن الواضح أنّ ذاتي العليا هي الّتي تقود المركبة دائمًا، لأنّني لم أكن أتخيّل أنّني سأغنّيها يومًا ما في الفضاء”.

وفي فيديو نُشر على إنستغرام في الليلة الّتي سبقت الإطلاق، أعطت بيري معجبيها لمحة عن المركبة الفضائيّة، وشاركت نيتها الغناء خلال المهمّة. وقالت: “أعتقد أنّني سأغنّي، سأغنّي قليلًا. يجب أن أغنّي في الفضاء!”.

بمجرد أن هبط الصّاروخ على الأرض الصّلبة، ركعت بيري وقبّلت التّربة، واستقبلها خطيبها، الممثّل أورلاندو بلوم، وابنتهما ديزي، اللذان شاهدا الإطلاق من مكان قريب.

قامت سانشيز بتنظيم هذه المهمّة، مؤكّدةً في بيانٍ صادرٍ عن بلو أوريجين على قوّة سرد القصص.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

قالت: “كانت هذه الرّحلة لحمل الآخرين على أن يحلموا أحلامًا كبيرة”، واصفةً زملاءها في الطّاقم بـ”رواة القصص المذهلة”.

كان صدى صوت بيري عبر النّجوم تذكيرًا بسيطًا ومؤثّرًا بجمال الكوكب أدناه.

ضمّ الطاقم المتنوع الفنانة ​​كاتي بيري، والصحفية جايل كينغ، والناشطة في مجال الأعمال الخيرية لورين سانشيز، وعالمة الصواريخ السابقة في ناسا عائشة بو، والباحثة في مجال الملاحة الفضائية الحيوية أماندا نغوين والمنتجة السينمائية كيريان فلين.