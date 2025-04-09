سمر مرسي تتحدث لـ الخليج 365 عن مشروعها الفني الذي تحقق بعد 8 سنوات

سمر مرسي: مشروعي الفني هو عبارة عن فيلم روائي طويل

سكرين شوت من ستوري حساب الفنانة سمر مرسي على إنستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 07:24 مساءً - حالة من الفضول أثارتها الفنانةلدى محبيها وجمهورها حول مشروعها الفني الجديد، والذي كشفت عنه من خلال منشور عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، موضحة أن هذا المشروع هو من فكرتها وتأليفها، وظلت تعمل عليه لمدة 8 سنوات.

وحرص موقع "الخليج 365" على التواصل معها هاتفياً لمعرفة تفاصيل هذا المشروع الفني الذي استغرق كل هذا الوقت؛ إذ قالت في تصريحاتها، إن هذا المشروع عبارة عن فيلم روائي طويل كانت تعمل عليه منذ أكثر من ثماني سنوات، موضحة أن الفكرة كانت حاضرة لديها طوال هذه السنوات لكنها تطلبت الكثير من البحث والقراءة والتعمق للوصول إلى رؤية مكتملة تنسجم مع طموحها الفني.وأشارت إلى أنها كانت بحاجة إلى وقت كافٍ للبحث والمراجعة، مكملة: "قضيت وقتاً طويلاً في القراءة، وحضور المؤتمرات، حتى تبلورت الرؤية التي أبحث عنها، أنا شغوفة بالتفاصيل، وكان هذا أحد أهم عناصر العمل".

ونوهت في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إلى أنها تعاونت لفترة مع كاتب سيناريو كبير خلال العام الماضي، إلا أن المشروع استمر في التطور، وعلّق الكاتب لاحقاً قائلاً: "اكتبيه بنفسك، لأنك أكثر من يفهم تفاصيله"، ومن هنا، قررت مرسي استكمال الكتابة بنفسها.

واختتمت سمر مرسي حديثها قائلة: "هذا المشروع ضخم وملحمي، وهو عربي بالكامل لا يشبه أي عمل سابق، وسيشارك فيه عدد من الأسماء الكبيرة في الصناعة، كما أن احترامي للجمهور ولمهنتي دفعني لتقديم كل عمل بأعلى قدر من الجودة والصدق، هذا المشروع مهم واستثنائي".

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"الأميرة ظل حيطة" أحدث المشاركات الدرامية لـ سمر مرسي

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جدير بالذكر ، أن الفنانةشاركت في موسم دراما رمضان الأخير من خلال مسلسل ""، والذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية فتاة تدعى "رحاب"، وهي الصديقة المقربة لزينب (ياسمين صبري) وهي داعمة لها وتقف بجانبها في أزماتها ومعاناتها طوال الوقت.يناقش مسلسل "الأميرة ظل حيطة" عدداً من قضايا المرأة، أبرزها التسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادي للزوج وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبري) التي تتزوج من أسامة (نيقولا معوض) بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادي ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور في شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماماً وتصبح جحيماً.مسلسل "الأميرة ظل حيطة" مأخوذ عن قصة حقيقية، ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، سمر مرسي، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، عزت زين، محمد العمروسي، محمد دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

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