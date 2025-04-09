الجزء الثامن من سلسلة Mission Impossible إلى مهرجان كان السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مهرجان كان السينمائي عرض الجزء الثامن من فيلم "Mission Impossible - The Final Reckoning"، لتكون العودة القوية للمخرج والممثل توم كروز إلى صالاته.

وشاركت الصفحة الخاصة بالمهرجان الجمهور مجموعة صور، وجاء في التعليق: "يُمثل فيلم Mission Impossible - The Final Reckoning عودة توم كروز إلى Croisette وسوف ينضم إليه شريكه القديم، المخرج وكاتب السيناريو كريستوفر ماك كويري، بالإضافة إلى طاقم الفيلم بأكمله أثناء صعودهم درجات قصر المهرجانات.

بعد ثلاثة عقود من الإثارة والمغامرات والمنعطفات، سيتم تقديم مهمة إيثان هانت الأخيرة خارج المنافسة في Grand Théâtre Lumière يوم الأربعاء 14 مايو.

فيلم Mission Impossible - The Final Reckoning يمثل عودة توم كروز إلى Croisette.

وسوف ينضم إليه المخرج وكاتب السيناريو كريستوفر ماك كويري، الذي عمل معه لفترة طويلة، بالإضافة إلى طاقم عمل الفيلم بأكمله، للسير على درجات قصر المهرجانات. بعد ثلاثة عقود من الإثارة والمغامرات والمنعطفات، سيتم تقديم مهمة إيثان هانت النهائية خارج المنافسة في Grand Théâtre Lumière يوم الأربعاء 14 مايو".

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