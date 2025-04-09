محمد شاهين يتحدث عن سبب تقديمه شخصية "المتحرش" في "لام شمسية"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري محمد شاهين عن شخصية "وسام" في مسلسل "لام شمسية".

وقال محمد شاهين: "ماخفتش وأنا عمري ماخفت من الأدوار وكان نفسي أعمل دور مركب. حبيت أعمل دور زي ده لإني معملتوش قبل كده، وكنت متحمس للغاية خاصة بعد اختيار كريم الشناوي لي للعمل معه للمرة الثانية".

وأضاف خلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كنت مبسوط ومتحمس لإني هفيد الناس وكنت مؤمن أنه سيكون دور مؤثر".

ورداً على سؤال هل الفنان يشعر بمسؤولية الإجتماعية اتجاه موضوع العمل، قال: "ده حقيقي وضمن أسباب حماسي إني أخدم المجتمع وأساهم في تقديم قضية هامة للمجتمع".

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