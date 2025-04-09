تيم حسن وأحمد السقا وغادة عبد الرازق: إليكم قائمة الممثلين الأعلى أجراً في رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - تم تسريب لائحة بأجور الممثلين لموسم رمضان 2025 وتصدر هذه القائمة الممثل السوري تيم حسن وشاركت العديد من الوسائل الاعلامية هذه المعلومات مع الاشارة الى انه لم يصرح اي من النجوم المذكورين عن الرقم ولم يتم تأكيده من اية جهة انتاجية.

وجاء ترتيب الفنانين العرب الأعلى أجراً لهذا الموسم على النحو التالي:

تيم حسن: مليون دولار عن مسلسل "تحت سابع أرض"

أحمد السقا: 802 ألف دولار عن مسلسل "العتاولة 2"

غادة عبد الرازق: 800 ألف دولار عن مسلسل "شباب امرأة"

أحمد مكي: 790 ألف دولار عن مسلسل "الغاوي"

أحمد العوضي: 605 آلاف دولار عن مسلسل "فهد البطل"

ياسر جلال: 600 ألف دولار عن مسلسل "جودر 2"

حمادة هلال: 590 ألف دولار عن مسلسل "المداح 5"

بسام كوسا: 500 ألف دولار عن مسلسل "البطل"

مصطفى شعبان: 500 ألف دولار عن مسلسل "حكيم باشا"

ياسمين عبد العزيز: 495 ألف دولار عن مسلسل "ونقابل حبيب"

وتبقى هذه الارقام غير مؤكدة من جهة رسمية رغم ان العديد من المصادر انها تقترب كثيرا من الحقيقة.