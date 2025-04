عرض الجزء الثامن من سلسلة Mission Impossible لـ توم كروز في مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 07:21 مساءً - يُمثّل فيلم "Mission: Impossible - The Final Reckoning" عودة توم كروز إلى قاعة المهرجانات الكبرى. بهذه الكلمات تم الإعلان من قِبل إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي على الحسابات الرسمية للمهرجان بوسائل التواصل الاجتماعي، عن عرض الجزء الثامن من سلسلة "المهمة المستحيلة" خارج المسابقة الرسمية، في مسرح غراند تياتر لوميير يوم الأربعاء 14 مايو.

عودة توم كروز لـ مهرجان كان السينمائي

أعلن المهرجان اليوم الثلاثاء 8 أبريل، أن توم كروز Tom Cruise، البالغ من العمر 62 عاماً، ومخرج فيلم "Mission: Impossible - The Final Reckoning" كريستوفر ماكواري، وطاقم عمل الجزء الثامن- والمُحتمل أن يكون الأخير للسلسلة- سيحضرون العرض الأول لفيلمهم في الليلة الثانية من مهرجان كان السينمائي الدولي 2025، بدورته الـ78.

وستكون مشاركة كروز في المهرجان هي الثالثة له في كان؛ فقد حضر المهرجان لأول مرة عام 1992 للترويج لفيلمه "Far and Away" والذي شاركته البطولة فيه نيكول كيدمان. وفي عام 2022، عاد مع طاقم عمل فيلم "Top Gun: Maverick" لعرض الجزء الثاني من فيلم "Top Gun". كما حصل كروز على جائزة السعفة الذهبية الفخرية في حفل ذلك العام.

ومن المتوقع أن يكشف المهرجان عن برنامجه الكامل لعام 2025 يوم الخميس 10 أبريل. وترأس جولييت بينوش لجنة التحكيم لهذا العام.

توم كروز يتخطى حدود الأكشن في الجزء الثامن

وأُصدر الإعلان الترويجي الكامل لفيلم ""، أمس الاثنين 7 إبريل، والذي يكشف تفاصيل جديدة عن حبكة الجزء الثامن من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، ومنح الجمهور نظرة عن الدراما والأكشن التي يحملها الجزء الجديد، كما يُلقي لمحة على الشخصيات التي يؤديها كلٌّ من: هانا وادينغهام، ونيك أوفرمان، وتراميل تيلمان.

وظهر توم كروز Tom Cruise، المعروف بتجاوزه حدود الأكشن في السلسلة من خلال شخصية العميل "إيثان هانت"، وهو معلق على جانب طائرة، وكذلك وهو على متن حاملة طائرات، كما يظهر وهو يمارس رياضة الغوص تحت الماء في العرض الترويجي للفيلم، المقرر عرضه بدُور السينما في 23 مايو 2025.

ويعود عدد من الشخصيات المحبوبة الأخرى لأداء أدوارهم في السلسلة الجديدة، بمن في ذلك: فينج رامز، وسيمون بيج، اللذان سيعودان إلى فريق إيثان بدور فني الكمبيوتر في شركة IMF، ولوثر تيكيل، الذي يقوم بدور الوكيل الفني الميداني في الشركة.

وسوف يظهر في الجزء الثامن أيضاً كلٌّ من: فانيسا كيربي، وهايلي أتويل، وشيا ويجهام، وبوم كليمينتيف، وهنري تشيرني، الذين شاركوا جميعاً في بطولة الجزء السابع.

وسيبدأ الجزء الثامن من حيث انتهى الجزء السابع؛ حيث يعمل إيثان وفريقه على إيقاف غابرييل والكيان قبل فوات الأوان. ولم تُكشف سوى تفاصيل قليلة. ولكن وفقاً للإعلان الترويجي؛ فإن "مصير كل الأشخاص" في خطر.



توم كروز يتحدث عن أصعب المشاهد خلال التصوير

وكان النجم توم كروز Tom Cruise قد تحدّث خلال حوار صحفي في فبراير الماضي عن أن أحد المشاهد، والذي يظهر فيه وهو يمسك بجناح طائرة "بوينج ستيرمان" ثنائية الأجنحة من ثلاثينيات القرن العشرين أثناء تحليقها على ارتفاع 10000 قدم في الهواء فوق جنوب أفريقيا؛ قائلاً: "كان مشهداً صعباً لدرجة أن تم الإغماء عليّ أثناء محاولة تنفيذه".

وقد أوضح النجم توم كروز أن سبب إصابته بالإغماء، أن الشخص حينما يُخرج وجهه ويسير بسرعة تَزيد عن 120 إلى 130 ميلاً في الساعة؛ فإنه لا يحصل على الأكسجين. مؤكداً أنه لذلك حرص على تدريب نفسه على كيفية التنفس، وكانت هناك أوقات يفقد فيها الوعي جسدياً، ولم يتمكن من العودة إلى قمرة القيادة مرة أخرى.

وعلى الرغم من تساؤل الجمهور حول: هل سيكون الجزء الثامن هو الجزء الأخير من سلسلة أفلام Mission: Impossible، لم يَجزم كلٌّ من النجم توم كروز Tom Cruise أو مُخرج الفيلم ماك كويري الأمر، ولكنهما طالبا الجمهور بالمشاهدة والاستمتاع بالفيلم.



