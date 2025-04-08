تامر حسني في الكويت قريباً.. “ليلة عمر” بانتظار الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني نشاطه الفني القوي، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي مميز في الكويت، وذلك على خشبة مسرح الأرينا يوم 13 يونيو المقبل، ضمن فعاليات مهرجان “ليلة عمر” الغنائي.

وروجت الجهة المنظمة للحفل لهذا الحدث المنتظر من خلال منشور على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، مؤكدة مشاركة “نجم الجيل” في واحدة من أبرز ليالي المهرجان، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الحفلات الناجحة التي يقدّمها تامر حسني في الفترة الأخيرة، إذ كان قد أحيا في فبراير الماضي حفلًا جماهيريًا في القاهرة الجديدة بمناسبة يوم الحب، قدّم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه، وشارك المسرح مع عدد من المواهب الشابة دعمًا لهم.

كما يستعد تامر لإحياء حفل غنائي آخر يوم 25 أبريل الجاري في قاعة لوسيل بقطر، حيث شوق جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، مؤكدًا أنه يُحضّر لليلة استثنائية.

ويُعد هذا النشاط الفني المكثف استمرارًا لمسيرة تامر حسني الناجحة التي تجمع بين الغناء، والتلحين، والتمثيل، وسط متابعة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي.