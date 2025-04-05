ميرنا وليد - بيروت - بعد طلاقه، أفلس النجم العالمي جيانكارلو إسبوزيتو وفكر في إنهاء حياته لتوفير المال لأطفاله لتغطية تكاليف التأمين، لكنه حصل على دور غاس فرينج في مسلسل "بريكينغ باد".
غيّر هذا الدور حياته تمامًا.
و في التفاصيل، واجه جيانكارلو إسبوزيتو بعد طلاقه صعوبات مالية هائلة، حتى أنه فكر في اتخاذ تدابير قاسية لإعالة أطفاله.
تغير كل شيء عندما حصل على دور غاس فرينج الشهير في مسلسل "Breaking Bad"، وهو دور غير مجرى التاريخ، لم ينقذه من الإفلاس فحسب، بل أطلق مسيرته الفنية بقوة.
تعد رحلته شهادةً قويةً على الصمود، وكيف أن منعطفات الحياة غير المتوقعة قد تقود إلى العظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر دوره في "Breaking Bad" أنقذ حياته قبل الإنتحار.. إليكم قصة جيانكارلو إسبوزيتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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