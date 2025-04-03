شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: استعنا بمتخصصين لتجسيد معاناة واضطراب أسعد فى قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم دياب أن شخصية أسعد التى جسدها فى مسلسل قلبي ومفتاحه خلال شهر رمضان الماضى، مليئة بالتفاصيل، قائلاً:"منذ اللحظة التي اكتملت فيها حلقات المسلسل، شعرت بشغف كبير تجاه شخصية أسعد، وكنت متحمسًا لتقديم هذا الدور فورًا، فالدور غني وكل مشاهده كانت صعبة، لكن الأصعب على الإطلاق كانت مشاهد الحلقات من 13 إلى 15.

وتابع دياب خلال ندوة تكريمه بتلفزيون الخليج 365: "في الحلقة 13، يتعرض أسعد لصدمة عاطفية قاسية عندما يرى طليقته في أحضان رجل آخر، وفي البداية يصاب بالذهول، وتُحبس دموعه في عينيه، لكنه سرعان ما يتخذ قرارًا بقتلهما، ومع ذلك، يتراجع عن قراره سريعًا حين يدرك أن الانتقام لن يمنحه الراحة".

واستكمل دياب:"بعد هذه الصدمة، يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وهو ما يظهر في سلوكياته مثل الإفراط في شرب الماء والعودة إلى التدخين. ولتقديم هذه الحالة بدقة، لجأنا إلى متخصصين لفهم تأثيرات الاضطراب النفسي وكيفية تجسيده بشكل واقعي. أستطيع القول إن هذه المشاهد كانت من أصعب ما مررت به في مشواري المهني.

وشارك في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه بجانب دياب، النجم آسر ياسين والنجمة مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج ما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.