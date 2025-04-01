هذا ما كانت تخشاه سهر الصايغ

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية سهر الصايغ، عن دورها في مسلسل "حكيم باشا"، وقالت: "دوري خلال أحداث المسلسل شرير، وأنا أقدم ما هو مكتوب في الشخصية والتزم بها، وكان دوراً مهماً ضمن أحداث المسلسل".



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها، في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: "كنت أخشى أن لا يتم قبولي من المشاهدين بسبب أنني لم أقدم أدوار شر سابقة، والشخصية مكتوبة بشكل جيد جداً، ما جعلني أقبل دور الشر، بالإضافة إلى وجود كوكبة من النجوم".

يذكر أن "حكيم باشا" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولته المسلسل إلى جانب سهر الصايغ، الممثلون مصطفى شعبان، رياض الخولي، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، سلوى خطاب، محمد العمروسي، أحمد فهيم، دينا فؤاد، منذر رياحنة وأحمد فؤاد سليم، وسيعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.