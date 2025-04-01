شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان: الفنان ممدوح عبد العليم أبدع فى تقديم شخصية الصعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في احتفالية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأذيعت في التاسعة مساء الإثنين أول أيام العيد على شاشة قناة الحياة، بينما يذاع الجزء الثاني غدًا الثلاثاء.

واستضاف الليثي النجم مصطفى شعبان وأسرة مسلسل حكيم باشا، وتحدثوا عن أسرار لا يعرفها أحد عن المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على قناة الحياة، ولأول مرة نتعرف على الحكايات والمواقف المثيرة التي حدثت خلف كواليس التصوير، وأغرب المواقف التي تعرض لها أبطال العمل.

وقال مصطفى شعبان: "أصعب مشهد بالنسبة لي كان مشهد وفاة ابني ، وطلبت من المؤلف نشيل جملتين من الحوار عشان يكون في صمت أكثر. وكمان مشهد المواجهة مع ولاد العم كان صعبًا لأن كل واحد فيهم بيتكلم بتون معين، وأنت لازم تركز فيه وتكلمه بنفس التون مع الحفاظ على اللهجة".

وعلى جانب آخر أوضح شعبان: "هناك عدد من أساتذة التمثيل وكبار الفنانين قدموا شخصية الصعيدي بشكل ممتاز ومحترف، منهم الأستاذ والفنان عبد الله غيث، الذي أبدع في تقديم دوره في 'ذئاب الجبل'، وأيضًا الفنان الكبير نور الشريف، والذي قدم دورا مهما بمسلسل "الرحايا".

بينما أطال النجم مصطفى شعبان في الإشادة والمدح بالفنان القدير الراحل ممدوح عبد العليم من خلال مسلسل "الضوء الشارد" وأبدع وقدم شخصية رائعة على الرغم من أن عينيه خضراوين، وهناك كثيرون كانوا ينتقدون هذا الأمر ويرون أنه لا يصلح، وحتى المسلسل وقتها أذيع عبر شاشة نايل تي في.. وعلى الرغم من ذلك قدم أداء مبهراً وطفرة في أداء شخصية الصعيدي، وهو من أهم الفنانين الذين قدموا شخصية الصعيدي.

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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