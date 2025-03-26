وفاة سوسن شوربا قدوح بعد صراع طويل مع المرض .. وهذا موعد تقبل التعازي والدفن

ميرنا وليد - بيروت - رحلَت عن عالمنا منذ قليل الممثلة المسرحية اللبنانية سوسن شوربا قدوح بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي تفشّى في جسدها متنقلاً من الثدي إلى العظام والرئتين والغدد والكبد، لتخوض خلال سنواتها الأخيرة معركة صامتة لكنها ملهمة، قاومت خلالها المرض بإصرار، وكانت الخشبة أحد أبرز أسلحتها في تلك المواجهة.



وكتب نقيب الفنانين اللبنانيين نعمة بدوي في وداعها عبر حسابه على "فايسبوك": "سوسن شوربا قدوح، فنانة وإنسانة، قاومت المرض بشراسة منذ مدة طويلة. كان المسرح أحد أهم الأدوية التي كانت تأخذها لمقاومة المرض الخبيث. أنجزت عدة أعمال مسرحية كانت تجابه الأوجاع وتنتصر عليها. امرأة تعشق الحياة التي تليق بها، وترفض الاستسلام لجميع الصعاب. لروحها الرحمة والسلام"، وتابع قائلاً: "باسمي وباسم نقابة الممثلين في لبنان، نتقدم من أسرتها ومن جميع محبيها وأصدقائها بأحرّ التعازي، راجين من المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته".

ستُجرى مراسم الدفن في بلدتها محورين – قضاء صور، قبل ظهر الخميس 27 آذار 2025.

التعازي:

تُقبل يوم السبت 29 آذار 2025،

من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الخامسة مساءً،

في صالة جمعية التوجيه والإرشاد – الغبيري – بيروت – الحاج حسن.

برحيلها، يفقد المسرح اللبناني صوتًا صادقًا، وروحًا فنية قاومت الخفوت حتى اللحظة الأخيرة، حيث لم تكن سوسن شوربا مجرّد ممثلة، بل كانت رمزًا للصلابة وللفن الذي يتحدى الموت بالضوء والكلمة.