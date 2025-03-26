خالد دياب يشارك كواليس إختيار الطفل الذي سرق الأضواء في مسلسل "أشغال شقة جدًا"

ميرنا وليد - بيروت - نشر المخرج المصري خالد دياب مقطع فيديو يُظهر لحظة أداء إختبار الطفل الممثل كريم حرز، الذي جسّد شخصية "صابر عكاشة" في مسلسل "أشغال شقة جدًا"، وهي واحدة من الشخصيات الطريفة والمفاجئة التي لفتت أنظار الجمهور خلال الحلقات الأولى من العمل، وحرص دياب على توجيه الشكر لعمر مصطفى، مسؤول اختيار الممثلين، على ترشيحه لهذا الطفل لأداء الدور، مؤكدًا حسن اختياره، وكانت شخصية "صابر" قد ظهرت في مشهد لافت عندما اصطحب "حمدي" الذي يؤدي دوره هشام ماجد، وزوجته "ياسمين" التي تجسدها أسماء جلال، أولادهما للتقديم في إحدى المدارس، ليلتقيان بـ"صابر" الطفل الجريء الذي لم يتردد في مغازلة "ياسمين" أمام زوجها، قبل أن يقوم بالاعتداء على أولاد "حمدي" في مشهد طريف حمل الكثير من الكوميديا السوداء.

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