كوميديا وتشويق ودراما اجتماعية في مسلسلات النصف الثاني من رمضان على شاهد

أربعة مسلسلات من ١٥ حلقة تحجز موقعها في النصف الثاني من رمضان على منصة شاهد. تتنوع هذه المسلسلات بين الكوميديا والتشويق، والدراما الاجتماعية وغيرها، وذلك في مسلسلين يتزامن عرضهما على شاهد، مع العرض على “MBC مصر”، هما “نص الشعب اسمه محمد” مع عصام عمر، و”منتهي الصلاحية” مع محمد فراج وعملين يعرضان على شاهد بالتزامن مع عرضهما مع قنوات العرض في مصر.

دنيا سمير غانم في “عايشة الدور”

تطلّ دنيا سمير غانم في شخصية عايشة التي تصطدم بمرور الزمن ورتابة الحياة، وتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة بدلاً من ابنة أختها، واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد بكل معانيه من خلال الكوميديا الاجتماعية “عايشة الدور” للمخرج أحمد الجندي. ويسلط العمل الضوء على فكرة أن ليس هناك سن معين للحب، وأن كل لحظة تصلح لأن تكون بداية جديدة. تنطلق الأحداث بالتعرف إلى عايشة وهي أم لطفلين مطلقة سراً، وتعيش حياة روتينية مملة. والانفصال عن زوجها وتربية أولادها، يشاركها البطولة نور محمود، أميرة أديب، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.

أمينة خليل في “لام شمسية”

في لحظة مفاجئة، تشتعل الشكوك في قلب نيللي حول تعرض ابن زوجها يوسف للتحرش من صديق العائلة المقرب، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة، فتكتشف أسراراً مدفونة وحقائق غريبة في الدراما الاجتماعية “لام شمسية” للكاتبة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي. تدور الأحداث حول نيللي التي تتبع حدسها الذي يقودها في رحلة مليئة بالمخاطر، حيث تكشف عوالم خفية تجعلها تواجه نفسها والمحيطين بها بطريقة صادمة. يضم العمل أمينة خليل، أحمد صلاح السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، والطفل علي البيلي وغيرهم.

عصام عمر في “نص الشعب اسمه محمد”

ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب ويقرر الارتباط، رغم كونه متزوجاً؟ وهل ينجح في خطته أم يقع في شر أعماله، ضمن الكوميديا الاجتماعية “نص الشعب اسمه محمد” من تأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار وبطولة عصام عمر، شيرين، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود وآخرين. تبدأ الأحداث حين يتقدم محمد لخطبة سارة مدعياً أمام عائلتها انه عازب تأخر في الزواج والحقيقة انه متزوح من مي ولديه طفلة، وسارة تعرف ذلك ولا تمانع أن تكون زوجة ثانية. وتسير الأمور بشكل غير مفاجئ حين تتعرف والدة الزوجة على والدة الخطيبة وتصبحان أعز الأصدقاء.

محمد فراج في “منتهي الصلاحية”

رجل يدخل عالماً خفياً ويخوض مراهنات ومغامرات بعدما انقلبت حياته وخسر وظيفته ولم يتمكن من الحفاظ على حياته العائلية ضمن الدراما الاجتماعية “منتهي الصلاحية” للكاتب محمد هشام عبية والمخرج تامر نادي، وبطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، محمود الليثي، دنيا ماهر، حسن مالك وآخرين. يرصد العمل العالم السري للمراهنات التي بدأت تنتشر في قطاعات واسعة بين الشباب وأفسدت حياة الكثيرين، حيث تبدأ الحكاية، مع تعرض عالم صالح إلى الانهيار، بعد خسارته لعمله، وانفصاله عن زوجته وتوتر علاقته بابنته الوحيدة، فيظن أنه وجد فرصة في تغيير حياته عبر اللجوء إلى عالم المراهنات من أجل كسب المال واستعادة ما خسره.