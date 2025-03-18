إيمي ودنيا سمير غانم تجتمعان مرة أخرى في هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم الجمهور بظهورها في المشهد الأخير من مسلسل "عقبال عندكو"، حيث شاركت شقيقتها إيمي سمير غانم و زوجها حسن الرداد في لقطة طريفة بشخصية "أم ناردين"، و عبّرت دنيا عن سعادتها بهذه المشاركة عبر حسابها، موجهة الشكر لفريق العمل، و مع انتهاء عرضه، تتجه الأنظار إلى مسلسل "عايشة الدور"، الذي تخوض به دنيا سباق النصف الثاني من رمضان 2025، و يشاركها البطولة الممثل المصري عمر الشناوي و فدوى عابد، تحت إدارة المخرج المصري أحمد الجندي.

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