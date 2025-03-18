مصطفى عماد برسالة مؤثرة إلى محمد سامي

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري مصطفى عماد رسالة شكر إلى المخرج محمد سامي، معيراً عن سعادته بإيمانه بموهبته، وذلك بعد مشاركته في مسلسل "سيد الناس"، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ونشر عماد مجموعة من الصور وعلق قائلاً :"احتضنتني فنياً وإنسانياً وامنت بيا وبموهبتي واتحديت بيا كل الناس وتمسكت بيا ويارب أكون شرفتك وكنت قد التحدي،
شكرا المخرج العبقري الاستاذ محمد ساميلن انسي فضلك بعد الله سبحانه وتعالى، لانك صانع نجوم ومكتشف نجوم، أنا فخور أني اكتشافك، بحبك اوي يا أستاذ سامي".
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