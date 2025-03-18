روزي الخولي : أجري بالبوتوكس والفيلر بهذه الحالات

ميرنا وليد - بيروت - الممثلة روزي الخولي، لعبت العديد من الأدوار في مسرتها التي تميزت بتقديمها لها فهي تضفي طابعاً مميزاً على كل شخصية تجسدها، ومن بين أعمالها "طالبين القرب" و"الجميلة والأستاذ" و"عين الجوزة" و"خيبة أمل"و"للموت" و"نفس".
سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر أجرت لقاءً مع الممثلة روزي الخولي حيث تحدثت عن الأدور التي تحب تقديمها، وتحدثت عن خطأ تجميلي تعرضت له سابقاً وعن الحالات التي تقوم فيها بالبوتوكس والفيلر، وعن أحلامها، وأيضاً عن شقيقها الأب طوني الخولي، وعن حالتها المادية التي تمنعها من القيام بالضمان الصحي.
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