دنيا سمير غانم تخرج من منافسات موسم أفلام عيد الفطر 2025‏

تأجيل فيلم "روكي الغلابة" مجدداً

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دنيا سمير غانم تخوض منافسات رمضان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:25 صباحاً - تأجيل جديد يتعرض له فيلم "" للفنانة، ضمن سلسلة التأجيلات التي تعرض لها الفيلم خلال الأشهر الماضية، وذلك بعدما تأجل طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2025بسبب عدم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده ويتبقي أسبوع على إغلاق ملف الفيلم الذي انطلق تصويره في مايو من عام 2024." كان من أبرز الأفلام المرشحة للعرض في موسم أفلام عيد الفطر 2025، إلا أن تبقى أسبوع في أحداثه وصعوبة تصويره إلا بعد عيد الفطر بسبب انشغال بطلته الفنانة دنيا سمير غانم بتصوير أحداث مسلسلها "" بالتزامن مع عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري، ليتم تأجيل الفيلم مجدداً بعدما تأجل عرضه من الصيف الماضي وكذلك إجازة منتصف العام الدراسي أيضاً.يمكنكِ قراءة.. تامر حسني ودنيا سمير غانم وعلي ربيع في مواجهة سينمائية في عيد الفطر 2025ويشارك في فيلم ""، بجانب الفنانة، عددٌ من النجوم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولاتالمطلقة في السينما بعد فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2021.وتخوضمنافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "" ويشارك في بطولته: نور محمود، فدوى عابد، ليلى عز العرب، أميرة أديب، سليم مصطفى، عبد الرحمن ظاظا، محمود الليثى وظهور خاص للفنانين عمرو الشناوى، رحاب الجمل، زهرة سامي، والعمل من تأليف كريم يوسف، أحمد الجندى، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، نانسى عكيلة وإخراج أحمد الجندي.إقرئي أيضاً.. أبرزهن ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم .. نجمات أزمات الطلاق في دراما رمضان 2025مسلسل "" تدور قصته حول عايشة سيدة مطلقة وهى أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالجدعنة وخدمة كل من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلا من بنت أختها، فتعيش عايشة حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية.. وشابة مرحة منطلقة فى الحياة مع شباب الجامعة فتتغير حياتها 180 درجة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».