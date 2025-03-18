حمزة دياب: رومانسي مثل شريف في مسلسل "كامل العدد ++".. ودينا الشربيني فاجأتني بهذا الأمر!.. فيديو خاص لـ"الخليج 365"

الفنان حمزة دياب - تصوير خاص لـ"الخليج 365"

كيف تطورت شخصية شريف في مسلسل "كامل العدد + +" من الجزء الأول إلى الثالث؟

https://www.instagram.com/p/DFv3yW2Inne/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFv3yW2Inne/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFv3yW2Inne/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كيف كانت كواليس العمل مع دينا الشربيني؟ هل العفوية والحب اللذان نراهما على الشاشة حقيقيان؟

https://www.instagram.com/p/DGv9zLFOiq_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGv9zLFOiq_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGv9zLFOiq_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ما الشيء الذي اكتشفته في دينا الشربيني أثناء السفر؟

شخصية شريف في المسلسل رومانسية، فهل حمزة في الحقيقة كذلك؟

إذا كنت معجباً بفتاة، كيف تعبر لها عن ذلك؟

ما الصفات التي تجذبك في الفتاة؟

ما الشيء الذي فعله شريف في المسلسل لا يمكن أن يفعله حمزة في الحقيقة؟

ما شعورك عندما سافرت للعمل في شيء تحبه داخل المسلسل؟

https://www.instagram.com/p/DGqvgPzI2HO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGqvgPzI2HO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGqvgPzI2HO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ما التحدي الذي واجهته أثناء تصوير مشاهد كرة القدم بسبب إصابة قدمك؟

الفنان حمزة دياب - تصوير خاص لـ"الخليج 365"

هل التمثيل عوّضك عن حلمك في كرة القدم؟

الفنان حمزة دياب - تصوير خاص لـ"الخليج 365"

ما ذكريات رمضان في طفولتك؟

هل تتذكر أغاني رمضان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:25 صباحاً - بأدائه العفوي والطبيعي، تألق الفنان "" في مسلسل ""؛ حيث جسّد شخصية "شريف"، الابن الأكبر لـ"ليلى"، التي تؤدي دورها الفنانة ""؛ قدّم أداءً مقنعاً في دور لاعب كرة قدم محترف، وتميّز بأسلوب يجمع بين خفة الظل والجدية بمهارة، وظهر بصورة طبيعية ومميزة على الشاشة؛ لذلك كانت شخصيته محبوبة وقريبة من قلوب الجماهير؛ وجعل المتابعين يتعلقون به ويحبونه لدرجة كبيرة؛ ويكون في صدارة ترند منصات التواصل الاجتماعي خاصة بين الأجيال الصغيرة.وبعيداً عن التمثيل، تظل كرة القدم شغفاً أساسياً في حياته؛ وهو ما ظهر بوضوح في مشاهده التي أداها باحترافية؛ رغم التحديات التي واجهها بسبب الإصابة.في حوار خاص وعفوي التقته كاميرا ""؛ ليتحدث عن علاقته بدينا الشربيني أثناء السفر وكواليس العمل معها، وعن الأمر الذي اكتشفه عنها! ويكشف عن حلمه بين التمثيل وكرة القدم، وما مواصفات الفتاة التي تعجبه، بالإضافة إلى ذكريات طفولته في رمضان.تطورت شخصية شريف بشكل ملحوظ، في البداية كان يحاول أن يثبت أنه رجل ناضج ومسؤول، لكنه لم يكن دائماً قادراً على التصرف بحكمة، أما في الجزء الثالث من كامل العدد ++، أصبح أكثر نضجاً واتزاناً، وأثبت من خلال مواقفه أنه شخص يمكن الاعتماد عليه، ويحتوي أسرته.نعم، وأكثر من ذلك، أحب دينا الشربيني جداً وأحترمها جداً؛ أثناء التصوير، سافرنا معاً، لم أكن أصدق أنني أسافر مع دينا؛ حتى أننا قمنا بالتسوق معاً في تركيا، وكانت تجربة غريبة بالنسبة لي، أن أكون برفقتها في مثل هذه الأجواء العفوية.اكتشفت أنها تحب الطعام كثيراً، ولم أكن أتوقع ذلك.اطلعي على يسرا وأحمد حاتم ودنيا سامي مفاجآت الحلقة الأخيرة من كامل العدد++إلى حد ما، نعم، أنا شخص رومانسي.بصراحة، لا أعتمد على خطوات محددة، فالأمر يأتي بشكل طبيعي، أنا أتصرف بطبيعتي، ومنْ يحبني، يحبني كما أنا.أهم شيء أن أكون مرتاحاً معها، وأستطيع أن أكون على طبيعتي دون الحاجة إلى التجمّل أو التصنّع؛ إذا شعرت أنني أركز على مظهري وطريقة تصرفي أمامها بشكل مبالغ فيه، فأعرف أنني لست مرتاحاً. الفتاة التي تجعلني أشعر بالراحة التامة، مثل أختي، هي الفتاة التي أجدها مناسبة لي.أن أكذب على والدتي.. هذا أمر مستحيل بالنسبة لي.تابعي أيضاً دينا الشربيني موهبة استثنائية جعلتها تتربع على عرش النجومية على مدار 15 عاماًلا يوجد شعور أفضل من ذلك؛ السفر، التمثيل، لعب كرة القدم، والتصوير في نفس الوقت؛ كلها أشياء أحبها وأستمتع بها.. الحمدلله.قبل أسبوع واحد من التصوير، أُصبت بتمزق في الرباط الصليبي، وكان ذلك صعباً جداً عليَّ نفسياً، خاصة أنني كنت أجسد دور لاعب كرة محترف؛ لكن بسبب التدريبات والعلاج الطبيعي، تحسنت حالتي واستطعت التصوير.في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول نعم في البداية، كنت أعتبر كرة القدم الشيء الأهم في حياتي، ولم أكن متأكداً إن كان التمثيل هو مجالي أم لا؛ لكن مع الوقت، شعرت أنني وجدت شغفي فيه وعوضني عن حلمي.أكثر ما أتذكره هو دورات كرة القدم التي كنت أشارك فيها، وأن رمضان يأتي غالباً في فصل الصيف، فكان من أجمل الأوقات في حياتي.أتذكر الإعلانات أكثر من الأغاني، مثل إعلان "خيوط من نور تجمعنا".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»