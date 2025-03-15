شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال محمد عبد الوهاب فى أمسية رمضانية فى الأوبرا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تستمر الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، والتى يشارك خلالها أوركسترا القاهرة السيمفونى بحفل يقام بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وبمشاركة كورال أكابيلا بقيادة مايا چفينيريا ويحمل عنوان رمضانيات، وهابيات واتجاهات أخرى وذلك فى التاسعة والنصف مساء السبت 15 مارس على المسرح الكبير

يتضمن البرنامج باقة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية إلى جانب عدد من الأعمال العربية بالطابع الغربى منها السيمفونية 40 لموتسارت وأعاد توزيعها المايسترو أحمد الصعيدى، القمح الليلة - لست أدرى - كان أجمل يوم - يا من رمى الحب وصار لـ محمد عبد الوهاب ، بولكا شحاته سعادة لـ رياض السنباطى ، لونجا نهاوند لـ جميل بك الطنبورى ، سماعى نهاوند لـ أحمد الصعيدى.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية يشمل مجموعة من العروض الفنية المتنوعة التي تجمع بين الإبداعات المصرية والدولية وتقام على مسارحها المختلفة.