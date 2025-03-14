زيندايا تتقاضى مليون دولار؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي عن أن النجمة العالمية زيندايا من المقرر ان تتقاضى مليون دولار عن كل حلقة من الموسم الثالث من Euphoria، الا ان هذا الخبر تبيّن انه غير صحيحا.
على صعيد آخر حصلت زيندايا وخطيبها الممثل العالمي توم هولاند، على وشمين متطابقين، قبل يوم واحد من عيد الشكر.
وحدث هذا الأمر قبل شهر واحد فقط من ركوع توم هولاند على ركبة واحدة، وطلب الزواج من زيندايا الفائزة مرتين بجائزة إيمي، إذ اتخذ الزوجان، وكلاهما يبلغ من العمر 28 عاماً، قراراً برسم الأحرف الأولى من اسميهما على جسديهما.
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