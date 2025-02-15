كارمن سليمان تُرزق بمولودها الثاني 

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شارك الملحن مصطفى جاد عدداً من الصور مع زوجته كارمن سليمان عبْر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ليعلن من خلالها عن وضع زوجته لمولودهما الثاني حيث ظهرا وهم داخل المستشفى وخلفهما مجموعة من البالونات الوردية في إشارة لكون المولود الجديد فتاة دون الكشف عن اسمها حتي الآن. وأرفق مصطفى جاد تعليقًا على الصور حيث كتب: "عيلتنا كبرت. الحمد لله على كريم عطائه وتمام نعمته".

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حمل كارمن سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 10:24 مساءً - أعلن الملحنعن وضع زوجته النجمةمولودها الثاني، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".وقد انهالت عليهما التعليقات والمباركات من نجوم الفن والمشاهير، الذين أعربوا عن فرحتهم بقدوم المولود الجديد، والتي جاءت كالتالي؛ حيث قالت المطربة مي فاروق: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله ألف مبروك يا كوكيييييي أنتِ ومصطفى ربنا يحفظ ويبارك". وقالت علياء بسيوني زوجة النجم أحمد سعد: "مبروك مبروك مبروك، ربنا يحفظكو". وغيرها من التعليقات.كانت الفنانةقد أعلنت نبأ حملها بمولودها الجديد في ديسمبر الماضي، من خلال صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"؛ حيث كانت قد شاركت جمهورها ومُتابعيها من خلال نشر مجموعة من الصور لها بصحبة زوجها.علّقت كارمن سليمان على الصور التي قامت بنشرها؛ قائلة: "عائلتنا أصبحت أكبر". وخلال دقائق لاقى منشورها تفاعلاً كبيراً من جمهورها ومُتابعيها، والذين حرَصوا على مُباركتها وتهنئتها بالمولود الجديد؛ حيث قارب عدد الإعجاب الـ10 آلاف في خلال دقائق.يمكنكم متابعة دخول 4 فنانات "نادي الأمومة" قريباً: أبرزهن سلمى أبوضيفلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».