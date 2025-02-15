كايلي جينر تحتفل بيوم الحب من خلال دعم تيموثي شالاميت في مهرجان برلين السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 10:24 مساءً - احتفل الممثل الأمريكي تيموثي شالاميت بيوم الحب بطريقة مُختلفة بصحبة حبيبته نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر؛ حيث قررا مشاهدة فيلم " A Complete Unknown" المعروض ضمن فعاليات الدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي. تيموثي شالاميت وكايلي جينر على السجادة الحمراء بمهرجان برلين وقد حرص كل من الفنان الأمريكي تيموثي شالاميت وكايلي جينر على الظهور بفعالية السجادة الحمراء الخاصة بعرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي، وجاءت إطلالتهما مميزة بدرجة كبيرة ولفتت الأنظار لهما.

وكان قد تم تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحضور كل من تيموثي شالاميت وكايلي جينر عرض فيلم "A Complete Unknown"، وجاء حضورهما؛ ليؤكد على قوة علاقتهما وتمسك كل منهما بالآخر ونفي الشائعات التي تدور حول علاقتهما.



كما جاء حضور كايلي جينر لدعم الفنان الأمريكي تيموثي شالاميت، والذي يُجسد دور البطولة بفيلم "A Complete Unknown" ويتناول السيرة الذاتية لبوب ديلان، حيث يُجسد تيموثي شالاميت شخصيته خلال أحداث الفيلم.



قد يعجبك.. صور ورسائل متبادلة بين النجوم والمشاهير احتفالاً بيوم الحب.. شاهدوها ظهور كايلي جينر وتيموثي شالاميت لنفي الشائعات ودوماً ما يواجه الثنائي كايلي جينر وتيموثي شالاميت العديد من الشائعات حول علاقتهما؛ وهناك العديد من الأخبار عن انفصالهما، وفي أكتوبر الماضي تم مُشاهدتهما وهما يستمتعان بوقتهما في مدينة نيويورك، كما كشفت مجلة people حينها، أنهما خرجا في موعد على العشاء بمطعم بيتزا شهير، ما يؤكد عدم صحة أخبار انفصالهما، ويبدو أنها كانت مجرد سحابة سوداء تمر على علاقتهما.

وكانت قد شوهدت كايلي جينر البالغة من العُمر27 عاماً، والممثل تيموثي 28 عاماً، وهما في موعد هادئ لتناول العشاء في مطعم بيتزا شهير في حي West Village بمدينة نيويورك، في أكتوبر الماضي وكان يبدو عليهما الانسجام، حسبما وصفهما محرر "people".



كان الثنائي يرتديان ملابس غير رسمية؛ حيث ارتدت جينر قميصاً أبيض مع بنطلون أسود، بينما ارتدى شالاميت سترة رمادية اللون بغطاء للرأس، وجاء موعد عشاء الحبيبين في عطلة نهاية الأسبوع، بينما كان شالاميت يصور فيلم مارتي سوبريم "Marty Supreme" في مانهاتن.



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