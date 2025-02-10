إلهام وجدي لـ الخليج 365: الكوميديا صعبة ومحمد هنيدي سبب مشاركتي في شهادة معاملة أطفال

سبب مشاركتها

تقديم الكوميديا

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التعاون مع محمد هنيدي

مسلسل شهادة معاملة أطفال

عمل درامي سابق

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 07:18 مساءً - تواصل الفنانةتصوير مشاهدها في مسلسل ""، وهو العمل الذي يجمعها بالفنانومنتظر عرضه في الماراثون الدرامي الرمضاني الذي بدأ العد التنازلي له، وعن سبب مشاركتها في العمل وأشياء أخرى تتعلق به، تواصلت "الخليج 365" معها هاتفياً لتهنئتها بالمسلسل، والحديث معها عن هذه الأمور.في بداية الأمر تحدثنا مع النجمةعن تجربتها الكوميدية السابقة في مسلسل "كشف مستعجل"، وهل كانت سبباً وراء مشاركتها أو دافعاً جعلها تتحمس للتواجد في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"؛ إذ ردت قائلة إن السبب الوحيد الذي دفعها في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" هو الفنان محمد هنيدي، مكملة: "هكون صريحة معك، هو الأستاذ محمد هنيدي".وأشارت إلى أن مساحة الدور التي أتيحت لها خلال أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال" جيدة للغاية، إلى جانب أن الدور الذي تلعبه بالمسلسل مهم جداً ومحوري خاصة وأن قصة العمل قائمة عليه.واستطردت قائلة: "دور مهم جداً ومحوري وبسببه تقوم القصة، شد وجذب بيني وبين الأستاذ محمد هنيدي طوال الوقت".أما عن تقديم عمل أو دور كوميدي؛ فهل الأمر سهل أم صعب، هنا قررت الفنانةتوضيح بعض الأمور، حيث قالت إن الكوميديا بكل تأكيد صعبة لأنها تعتمد على الإحساس أثناء العمل عليها، لكونها شعرة بسيطة ما بين "اللذاذة أو الاستظراف"، وذلك على عكس التمثيل الدرامي الذي قدمته قرابة ثلاث مرات، مضيفة: "الكوميديا مش سهلة خالص".وقبل ختام حديثها، عبرت عن سعادتها بالتعاون مع الفنانعلى المستويين الشخصي والمهني، قائلة: "شخصية أكثر من رائعة، عايز كل الناس كويسة وده حاجة غريبة بالنسبة لي".يمكنكم قراءة... تفاصيل المسلسل السعودي شارع الأعشى: قصص نسائية في زمن مضىمسلسلتدور أحداثه في إطار كوميدي، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة united studios، ومن بطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، تامر فرج وعدد آخر من الفنانين.وكان للفنانةمشاركة درامية سابقة من خلال مسلسل "جري الوحوش" الذي عرض رمضان الماضي، المستوحى من الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه، وقام ببطولته نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي، وتم عرضه عام 1987 وأصبح من كلاسيكيات السينما المصرية، وخلال أحداث المسلسل ظهرت النجمةبدور "وفاء " زوجة أبو الدهب والتي لعبت دورها في الفيلم الفنانة هدى رمزي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»