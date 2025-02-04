شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الفردية والجماعية لمسلسل ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة united studios البوستر الجماعى الرسمى والبوسترات المنفردة لأبطال مسلسل ظلم المصطبة، الذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، وتصدر البوستر الجماعى أبطال العمل الثلاثة إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحى عبد الوهاب، ومعهم بسمة وأحمد عزمى ومحمد على رزق.



البوستر الجماعي لمسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديداً قرية ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث يلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.

يذكر أن المخرج هانى خليفة قدم فى رمضان الماضى مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.



ريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب واياد نصار



فتحي عبد الوهاب واياد نصار وريهام عبد الغفور



اياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحى عبد الوهاب



اياد نصار



ريهام عبد الغفور



فتحي عبد الوهاب