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شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لجوائز Saturn.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل توزيع جوائز Saturn السنوى الـ52 منذ ساعات، فى فندق Hilton Universal City فى لوس أنجلوس.
وحصل فيلم Dune: Part Two على خمس جوائز، بينما فاز فيلم Beetlejuice Beetlejuice وفيلم Marvel's Deadpool & Wolverine بالعديد من الجوائز أيضًا.
جوائز Saturn
قائمة الجوائز للسينما والتليفزيون والجوائز الخاصة.. جوائز الأفلام
أفضل فيلم خيال علمي - Dune: Part Two
أفضل فيلم خيالي - Beetlejuice, Beetlejuice
أفضل فيلم رعب - Alien: Romulus
أفضل فيلم أكشن/مغامرات - Deadpool & Wolverine
أفضل فيلم إثارة - Strange Darling
أفضل فيلم رسوم متحركة - The Wild Robot
أفضل فيلم مستقل - Late Night With The Devil
أفضل فيلم دولي - Godzilla Minus One
أفضل إخراج فيلم - Denis Villeneuve, Dune: Part Two
أفضل سيناريو فيلم - Osgood Perkins, Longlegs
أفضل ممثل في فيلم - Nicolas Cage, Dream Scenario بدور Paul Matthews
أفضل ممثلة في فيلم - Demi Moore, The Substance بدور Elisabeth Sparkle
أفضل ممثل مساعد في فيلم - Hugh Jackman, Deadpool & Wolverine بدور Logan/Wolverine
أفضل ممثلة مساعدة في فيلم - Rebecca Ferguson, Dune: Part Two بدور لايدى جيسيكا
أفضل ممثلة أصغر سنًا في فيلم - جينا أورتيجا، بـ Beetlejuice Beetlejuice بدور أستريد ديتز
أفضل مونتاج فيلم - Deadpool & Wolverine
أفضل موسيقى تصويرية لفيلم - Beetlejuice Beetlejuice
أفضل تصميم إنتاج لفيلم - Dune: Part Two
أفضل تصميم أزياء لفيلم - Beetlejuice Beetlejuice
أفضل مكياج لفيلم - The Substance
أفضل مؤثرات بصرية/خاصة لفيلم - Dune: Part Two
جائزة Spotlight لـ مسلسل Fallout
جائزة Dan Curtis Legacy لـ مسلسل Superman & Lois
جائزة الأنجاز مدى العمر للنجم الكندى ويليام شاتنر
جائزة George Pal Memorial لـ فيلم Back To The Future
جائزة Robert Forster Artist’s للنجم الياباني هيرويوكي سانادا
جائزة Lance Reddick Legacy للنجم الأمريكي لورنس فيشبورن
جوائز التليفزيون
أفضل مسلسل خيال علمي – Fallout
أفضل مسلسل تليفزيوني خيالي – House Of The Dragon
أفضل مسلسل تليفزيوني رعب – From
أفضل مسلسل تليفزيوني أكشن/إثارة – Cobra Kai
أفضل مسلسل تليفزيوني رسوم متحركة أو خاص – Star Wars: The Bad Batch
أفضل مسلسل تليفزيوني عن الأبطال الخارقين – Agatha All Along
أفضل عرض تليفزيوني – The Walking Dead: The Ones Who Live
أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني – كولين فاريل، The Penguin بدور أوزوالد "أوز" كوب / The Penguin
أفضل ممثلة في مسلسل تليفزيوني – روزاريو داوسون – Ahsoka بدور أهسوكا تانو
أفضل ممثل مساعد في مسلسل تليفزيوني – أنتوني ستار، The Boys بدور هوملاندر
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تليفزيوني – كريستين ميليوتي، The Penguin بدور صوفيا فالكون
أفضل ممثلة شابة في مسلسل تليفزيوني – شولو ماريدوينا، Cobra Kai بدور ميغيل دياز
أفضل ضيف شرف في مسلسل تليفزيوني – مارك هاميل، The Fall Of The House of Usher بدور آرثر جوردون بيم
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