القائمة الكاملة لجوائز Saturn.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل توزيع جوائز Saturn السنوى الـ52 منذ ساعات، فى فندق Hilton Universal City فى لوس أنجلوس.

وحصل فيلم Dune: Part Two على خمس جوائز، بينما فاز فيلم Beetlejuice Beetlejuice وفيلم Marvel's Deadpool & Wolverine بالعديد من الجوائز أيضًا.



قائمة الجوائز للسينما والتليفزيون والجوائز الخاصة.. جوائز الأفلام

أفضل فيلم خيال علمي - Dune: Part Two

أفضل فيلم خيالي - Beetlejuice, Beetlejuice

أفضل فيلم رعب - Alien: Romulus

أفضل فيلم أكشن/مغامرات - Deadpool & Wolverine

أفضل فيلم إثارة - Strange Darling

أفضل فيلم رسوم متحركة - The Wild Robot

أفضل فيلم مستقل - Late Night With The Devil

أفضل فيلم دولي - Godzilla Minus One

أفضل إخراج فيلم - Denis Villeneuve, Dune: Part Two

أفضل سيناريو فيلم - Osgood Perkins, Longlegs

أفضل ممثل في فيلم - Nicolas Cage, Dream Scenario بدور Paul Matthews

أفضل ممثلة في فيلم - Demi Moore, The Substance بدور Elisabeth Sparkle

أفضل ممثل مساعد في فيلم - Hugh Jackman, Deadpool & Wolverine بدور Logan/Wolverine

أفضل ممثلة مساعدة في فيلم - Rebecca Ferguson, Dune: Part Two بدور لايدى جيسيكا

أفضل ممثلة أصغر سنًا في فيلم - جينا أورتيجا، بـ Beetlejuice Beetlejuice بدور أستريد ديتز

أفضل مونتاج فيلم - Deadpool & Wolverine

أفضل موسيقى تصويرية لفيلم - Beetlejuice Beetlejuice

أفضل تصميم إنتاج لفيلم - Dune: Part Two

أفضل تصميم أزياء لفيلم - Beetlejuice Beetlejuice

أفضل مكياج لفيلم - The Substance

أفضل مؤثرات بصرية/خاصة لفيلم - Dune: Part Two

جوائز الإنجازات الخاصة

جائزة Spotlight لـ مسلسل Fallout

جائزة Dan Curtis Legacy لـ مسلسل Superman & Lois

جائزة الأنجاز مدى العمر للنجم الكندى ويليام شاتنر

جائزة George Pal Memorial لـ فيلم Back To The Future

جائزة Robert Forster Artist’s للنجم الياباني هيرويوكي سانادا

جائزة Lance Reddick Legacy للنجم الأمريكي لورنس فيشبورن

جوائز التليفزيون

أفضل مسلسل خيال علمي – Fallout

أفضل مسلسل تليفزيوني خيالي – House Of The Dragon

أفضل مسلسل تليفزيوني رعب – From

أفضل مسلسل تليفزيوني أكشن/إثارة – Cobra Kai

أفضل مسلسل تليفزيوني رسوم متحركة أو خاص – Star Wars: The Bad Batch

أفضل مسلسل تليفزيوني عن الأبطال الخارقين – Agatha All Along

أفضل عرض تليفزيوني – The Walking Dead: The Ones Who Live

أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني – كولين فاريل، The Penguin بدور أوزوالد "أوز" كوب / The Penguin

أفضل ممثلة في مسلسل تليفزيوني – روزاريو داوسون – Ahsoka بدور أهسوكا تانو

أفضل ممثل مساعد في مسلسل تليفزيوني – أنتوني ستار، The Boys بدور هوملاندر

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تليفزيوني – كريستين ميليوتي، The Penguin بدور صوفيا فالكون

أفضل ممثلة شابة في مسلسل تليفزيوني – شولو ماريدوينا، Cobra Kai بدور ميغيل دياز

أفضل ضيف شرف في مسلسل تليفزيوني – مارك هاميل، The Fall Of The House of Usher بدور آرثر جوردون بيم