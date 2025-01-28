شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى ضيف شرف "حسبة عٌمرى" مع روجينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة رانيا فريد شوقي كضيف شرف بمسلسل "حسبة عمرى" بطولة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي ونادين، ومن تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

وقد حكت رانيا فريد شوقي كواليس قبولها الدور قائلة فى تصريحات: عندما اتصلت بي المخرجة مي ممدوح وشرحت لي الدور وافقت علي الفور، لأن روجينا صديقتي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحي، كما أن الورق بشكل عام ممتاز، والدور الذي أشارك به -رغم أنه ضيف شرف إلا أنه مؤثر علي مجري أحداث العمل، وقد بدأت التصوير منذ يومين ، وأقدم شخصية طبيبة بشرية.

أحداث مسلسل حسبة عمري



مسلسل "حسبة عمري "المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025، تدور أحداثه حول رحلة صعود امرأة تتغير حياتها رأسًا على عقب بعد اكتشافها سر كبير، يدفعها إلى إعادة حساباتها مع مختلف الأمور، وتغيير تعاملها مع من حولها، ليجمع مسلسل "حسبة عمري" بين الدراما والتشويق في آن واحد، فهو جرعة مميزة لمحبي هذه الأعمال.

مش رميو وجوليت

على الجانب الآخر تنشغل رانيا فريد شوقى حالياً بالعرض المسرحي "مش رميو وجوليت " والذى ينتهى عروضه فى التاسع من شهر فبراير، والعرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة د.أيمن الشيوى، و البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم".



العرض من إعداد محمد السوري وعصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومريم العدل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، دعاية محمد فاضل القبا