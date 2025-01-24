شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون موريتانيا ينقل حفل إحياء ذكرى أم كلثوم فى ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مقر التليفزيون الموريتاني، حيث التقى الوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة مديرة التليفزيون، وذلك بحضور السفير المصري في موريتانيا خالد يوسف.

بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، على أن ينقل التليفزيون الموريتاني حفل إحياء ذكرى كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في ماسبيرو، فيما يعد أول تعاون بين الجانبين.

ويتضمن الحفل الذي تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم ، بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي، بالإضافة إلى تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور 25 عامًا على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري، حيث يتم تكريم مخرجة المسلسل إنعام محمد علي، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل.



رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع مديرة التليفزيون بحضور السفير المصري في موريتانيا

كما يشهد الحفل تكريم نخبة من نجوم المسلسل: نادية رشاد، رشوان توفيق، أيمن عزب، خالد الصاوي، ريهام عبد الحكيم، منال سلامة، أحمد عبد اللطيف، عبد العزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، أشرف زكي، توفيق عبد الحميد، محمد أبو داود، أحمد صيام، كمال أبو رية، عزة بلبع، صفاء الطوخي، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز، المصور عماد وليم.

يعد مسلسل أم كلثوم أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي ، وقد حظي ولا يزال باهتمام واسع النطاق .. لدي عشرات الملايين من المشاهدين داخل مصر وخارجها.

يقام حفل أم كلثوم مساء الثاني من فبراير علي مسرح التليفزيون ، بمبني اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو.