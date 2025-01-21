بفيلم ‎ ..Yunanجورج خبّاز إلى العالمية مجددًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 10:20 مساءً - سيشارك فيلم « Yunan» للمخرج أمير فخر الدين، بطولة جورج خباز و ‏هانّا شيغولا في المسابقة الرسمية في مهرجان برلين السينمائي الدولي ‏وسينافس الفيلم على جائزة الدب الذهبي مع أهم الأفلام العالمية في ‏المسابقة.

يذكر أن مهرجان برلين السينمائي الدولي هو أحد أهم المهرجانات العالمية للسينما مع ‏مهرجاني Cannes و Venis وقد شارك وفاز فيه أهم النجوم العالميين عبر ‏تاريخ السينما.

فيلم "Yunan"

بدخول فيلم "Yunan" المسابقة الرسمية للدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي يكون الفيلم مرشحاً عن كل ‏الفئات و يكون جورج خباز مرشحاً بدوره تلقائياً لجائزة أفضل ممثل عن دور ‏أساسي.

فيلم "Yunan" كتابة وإخراج أمير فخر الدين، بطولة جورج خباز، هانا شيغولا ‏، توم ملاشيحا، سيبيل كيكيلي اللذان شاركا في ‏المسلسل الشهير Game of thrones بالاشتراك مع علي سليمان و نضال ‏الأشقر.



يمكنك قراءة.. مهرجان برلين السينمائي الدولي يُعلن عن فيلم افتتاح الدورة القادمة

فيلم عالمي آخر

يذكر أن الفنان جورج خباز قد صوّر في الصيف الماضي فيلماً عالمياً آخر في كندا بعنوان mille secrets mille dangers‏من إخراج المرشح للأوسكار فيليب ‏فالاردو.‏ الإعلان عن تولي المخرج الأمريكي تود هاينز رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية يُذكر أنه في منتصف نوفمبر الماضي أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي تولي المخرج الأمريكي تود هاينز "Todd Haynes" رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالدورة المُقبلة من مهرجان برلين السينمائي الدولي، ويُعَدُّ المُخرج الأمريكي تود هاينز واحداً من أبرز المُخرجين السينمائيين في السينما الأمريكية وحول العالم.

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