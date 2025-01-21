سيف علي خان يغادر المستشفى ويعود لمنزله

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 05:54 مساءً - بعد أن ظل في المستشفى لمدة 5 أيام، إثر تعرضه لـ 6 طعنات عرَّضت حياته للخطر، خرج النجم الهندي سيف علي خان من المستشفى ظهر اليوم منذ ساعات قليلة. وكان الممثل برفقة زوجته كارينا كابور وتوجها إلى منزلهما في باندرا.

سيف علي خان محاطاً بجمهوره بعد خروجه من المستشفى

خرج نجم بوليوود سيف علي خان من المستشفى بعد أن أكد الأطباء أنه حالته جيدة ويتعافى وخارج منطقة الخطر، بعد العملية الجراحية التي أُجريت له في أعقاب تعرضه لحادث الطعن صباح الخميس الماضي. وكان من الملاحظ أثناء توجهه لمنزله محاوطة الجمهور له الذي كان شغوفاً للإطمئنان على حالة النجم. وقد ظهر خان في أحد مقاطع الفيديو وهو يلوح للجمهور، وكأنه يبعث لهم برسالة تطمئنهم عليه.

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هذا وقد تعرَّض سيف علي خان لحادث عنيف، حيث هجم أحد الأشخاص المجهولين على منزله القاطن في حي مومباي الراقي، في ساعة متأخرة من الليل، بغرض السرقة، وعندما تصدى له خان، هجم السارق عليه، وطعنه 6 طعنات، من بينها اثنتان عميقتان، وفرَّ هارباً، ونُقل خان فوراً إلى مستشفى ليلافاتي.

رغم قوة الطعنات التي تلقاها سيف علي خان، البالغ من العُمر، 54 عاماً، وإحداهما قريبة من العمود الفقري؛ فإن مدير المستشفى الذي تم نقله له، د.نيراج أوتاماني، أكد أن حالته أصبحت مستقرة، بعد إجراء عملية جراحية له، ولكنه دخل للعناية المركزة لمتابعة حالته.

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وأصدر فريق علي خان بياناً رسمياً يطمئن الجمهور، وجاء كالتالي: "سيف علي خان خرج من الجراحة وخرج من مرحلة الخطر، وهو حالياً في مرحلة التعافي والأطباء يراقبون تقدمه، وجميع أفراد الأسرة بخير والشرطة تحقق في الحادث"، وتابع البيان: "نود أن نشكر الدكتور نيراج أوتاماني، والدكتور نيتين دانج، والدكتورة لينا جاين والفريق في مستشفى ليلافاتي".

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