تايلور سويفت قد تتجه للهند في أول أداء لها هناك.. ما السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 05:54 مساءً - للنجمة العالمية تايلور سويفت العديد من الحفلات والجولات التي طافت بها العديد والكثير من البلدان، لكنها لم تتوقف في الهند ولم تشهد أيٍ من عروضها أو حفلاتها أن أقامتها هناك. ولكن وفقاً لأخبار سويفت التي تصدرت مؤخراً السوشيال ميديا والعديد من المواقع الإخبارية، فإن النجمة قد تتجه للهند قريباً لإحياء حفل زفاف هناك.

تايلور سويفت قد تفاجئ جمهورها الهندي

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على غرار حفل ما قبل زفاف أنانت أمباني نجل رجل أغنى رجل في الهند وآسيا موكيش أمباني، سوف تشهد الهند حفل آخر ما قبل زفاف جيت أداني- نجل رجل الأعمال غوتام أداني- وديفا شاه، حيث زعمت المواقع الإخبارية بما في ذلك موقعي Times of India وIndia Today، أن تايلور سويفت قد تفاجئ جمهورها الهندي بعرضها الأول في البلاد قريبًا، حيث تمت دعوة نجمة البوب الشهيرة لتقديم عرض في احتفالات ما قبل زفاف جيت أداني وديفا شاه.

ووفقًا للتقارير، يجري فريق المغنية محادثات مع عائلة أداني لتقديم عرض في أحد احتفالات ما قبل الزفاف. وعلى الرغم من عدم تأكيد سويفت أي إعلان من هذا القبيل حتى الآن، فإن التوقعات عالية بأن النجمة ستقدم أول أداء لها في الهند في الاحتفالات.

الأضخم في الهند.. حفل زفاف أنانت أمباني

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شهدت الهند العديد من حفلات زفاف النجوم والمشاهير، لكن كان الأبرز بينهم هو حفل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت الذي كان حديث العالم في يوليو من العام الماضي. وقد انطلق حفل الزفاف بحفلات ما قبل الزفاف في مارس 2024، باستضافة الحفلات التي ضمت العديد من نجوم ومشاهير الهند، وكذلك نجمة البوب ورائدة الأعمال ريهانا.

أما حفل الزفاف، فقد كان شيئاً من الأحلام، من حيث الضيوف، الاحتفالات والهدايا التي قدمها العريس أنانت لأصدقائه. وكان جاستين بيبر من بين النجوم الذين شاركوا في احتفالات الزفاف التي استمرت عدة أيام.

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