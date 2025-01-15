في ذكرى ميلاده.. كيف تحدث سمير غانم عن علاقته بعادل إمام؟

رحلة من النجاح الاستثنائي بعالم الكوميديا

سمير غانم يصف عادل إمام بأنه فنان ماهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 07:20 مساءً - يعد الفنانواحداً من أبرز نجوم مصر والوطن العربي، وقد تميز خلال مسيرته الفنية، والتي تنوعت ما بينوالمسرح ووالإذاعية على تقديم الأداء الكوميدي، والذي لمع فيه بشكل كبير، وأصبح واحداً من أساطيرفي الوطن العربي.ويحل اليوم 15 يناير ذكرى ميلاد الفنانوبهذه المناسبة نستعرض لكم بدايته الفنية، ونجاحه في الكوميديا وأيضاً حديثه عن الفنان عادل إمام، حيث شاركا ببطولة عدد من الأفلام السينمائية سوياً.جاءت بداية سمير غانم الفنية حينما كون مع الفنان جورج سيدهم، والفنان الضيف أحمد فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وقدما من خلالها العديد من المسرحيات والأفلام السينمائية والاسكتشات الكوميدية.وعقب رحيل الفنان الضيف أحمد انفصل كل من الفنان سمير غانم والفنان جورج سيدهم على الرغم من تقديمهما عدداً من المسرحيات سوياً، ولمع اسم سمير غانم بشكل أكبر سواء بالسينما أو المسرح، كما أنه تميز في الدراما التلفزيونية، وفي تقدم الفوازير، والتي نالت شهرة ونجاحاً كبيراً مستمراً حتى الآن.وطوال مسيرة فنية تجاوزت نصف القرن قدم من خلالها الفنانالعديد من الأعمال الفنية، والتي حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، كما أنه كان مواكباً للتغيرات الفنية كافة، والتي جعلته يعمل مع العديد من الأجيال الفنية المُتعاقبة.يمكنك قراءة.. إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديهاوكان قد حقق الفناننجاحاً مدوياً في السينما الكوميدية، حيث قدم عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية سواء التي جسد بطولتها أو شارك في بطولتها مع نجوم آخرين.ومن أبرز الفنانين الذين تعاون معهم الفنان سمير غانم هو الفنان عادل إمام، حيث كانا قد تعاونا بعدد من الأفلام السينمائية وبشكل خاص في بدايتهما الفنية ودوماً ما كان الجمهور يُحب أن يراهم سوياً، ومن أبرز الأفلام التي شاركا في بطولتها سوياً هي أفلام "أضواء المدينة، المهم الحب، ممنوع في ليلة الدخلة، البعض يذهب للمأذون مرتين، رمضان فوق البركان" والعديد من الأفلام الأخرى، كما اجتمعا في مسلسل "عوالم خفية" عام 2018 حيث ظهر سمير غانم كضيف شرف وأحب الجمهور مُشاهدتهما سوياً من جديد.وخلال لقاء تلفزيوني تحدث الفنانعن علاقته بالفنانمؤكداً أن علاقتهما ظلت على مدار سنوات جيدة، وأنه رفض في البداية المُشاركة بفيلم "رمضان فوق البركان" حتى تحدث إليه الفنان عادل إمام وطلب أن يُشاركه ليوافق ويُقدم دوراً مميزاً خلال أحداث الفيلم.وأضاف خلال اللقاء أنهما دوماً يلتقيان سوياً، موضحاً أن علاقته بالفنان عادل إمام ظلت دوماً طيبة وأنه شخصية لديها نزعة قوية للمواجهة وتقديم الأعمال الفنية الممُيزة والمُختلفة.وكان قد رحل عن عالمنا الفنانفي 20 مايو عام 2021 عن عمر ناهز الـ84 عاماً، إلا أنه ظل حاضراً في قلوب وذاكرة الجمهور بأعماله الفنية التي قدمها لجماهيره بكافة أنحاء الوطن العربي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».