شكرا لقرائتكم خبر عن "هتروقى لأمى الشقة" تيك توك كوميدى بين أحمد مالك وهدى المفتى..اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل كل من الفنان أحمد مالك و الفنانة هدى المفتى، بالعام الجديد بفيديو كوميدى على تطبيق التيك توك، وتقليد الفيديو الشهير على تطبيق "هتروقى لأمى الشقة" لسوزى الأردنية أحد مشاهير التطبيق.

ويظهر الثنائى معا في المناسبات والعروض الخاصة للأفلام و توقع عدد كبير من مدونين السوشيال ميديا وجود قصة حب بينهما ولكن لما يصرحا بأي تعليق عن تلك القصة، كما احتفلت هدى المفتى بعيد ميلادها منذ أيام وظهرت وهى مرتدية قلادة عليها حرف A ، والكل أشار أنه يرمز إلى اسم أحمد مالك، و أيضا لم يعلق منهما على القصة، وهل استقبال 2025 سوف يعلنان عن قصة حبهما هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحمد مالك قدم آخر أعماله في السينما فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وضيوف الشرف كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، روبى، رشدى الشامى.

أما هدى المفتى عرض لها ‎مسلسل موعد مع الماضى من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).