تصرف غريب لمعجب في حفل تامر حسني الأخير

تامر حسني يقبل معجب

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" مبيتنسيش"ديو غنائي يجمع تامر حسني بـ رامي صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 02:48 مساءً - شهد حفل الفنان تامر حسني الذي أقيم ليلة أمس احتفالا بالعام الجديد في دبي، موقفا طريفا مع أحد المعجبين.كشف أحد المقاطع المتداولة من الحفل عن محاولة أحد المعجبين تقبيل يد تامر حسني على المسرح، ليدور بينهما حوار طريف، وليرد عليه تامر قائلا "عايز بوسة؟ إزاي يا جدع؟"، وبالفعل يقوم تامر بتقبيله حتى ينتهى الموقف.تامر حسني أحيا حفل مميز ليلة أمس قدم خلاله باقة مميزة من أغانيه التي يحبها الجمهور وسط تفاعل كبير من الحضور، وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقاطع من الحفل وأِشادوا بالأجواء المميزة التي تميز بها الحفل.يذكر أن تامر حسني شارك مؤخرا في احتفالية الموسيقار الراحل محمد رحيم في دار الأوبرا المصرية، مع مجموعة كبيرة من النجوم، وصعد تامر حسني إلى المسرح، وشارك ماس ابنة الملحن الراحل في أداء دويتو أغنية "روح البحر"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.وينتظر عشاق ومحبو الفنان تامر حسني والفنان رامي صبري الديو الغنائي الذي يجمعهما ويحمل اسم " مبيتنسيش" وهو من كلمات عمرو تيام وألحان شادي حسن، إذ روّج " تامر" لهذا الديو عبر صفحته على " إنستغرام" من خلال نشر مقطع فيديو قصير ظهر من خلاله الثنائي وهما يغنيان مطلع الأغنية .كما ينتظر تامر حسني طرح فيلم "ري ستارت" مع هنا الزاهد، فى موسم عيد الفطر السينمائي 2025، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وبطولة: تامر حسني، وهنا الزاهد، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقاويسجل الفيلم التعاون الثانى بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعد فيلم "بحبك".يمكنك متابعة تامر حسني يحرص على دعم أبطال مسرحية الباشا: وهذا ما فعله

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