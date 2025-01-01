مشاهير خليجيون من الفنانين والفنانات بهذه الكلمات استقبلوا عام 2025

نطوي صفحة

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نودّع سنة

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سعادة واستقرار

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أقبَل كل الحب

عام مليء بالإمكانيات

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مليئة بالخيرات

أنا جاهزة لك

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اللهم بارك

سنة سعيدة

دعونا نفوز

عاماً مليئاً بالسعادة

سنة جديدة سعيدة

سنة حلوة

أتمنى لكم كل التوفيق

بداية خير وسعادة

سنة الخير والسعادة

سنة سعيدة وجميلة

سنة سعيدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 02:48 مساءً - مع بداية دخول عامشارك عدد من نجوم الفن الخليجي متابعيهم صوراً لهم وكتبوا رسائل مليئة بالأمل والحب والتفاؤل لجمهورهم واستعدادهم لاستقبال العام الجديد بكل حب وقوة وتحدٍّ.بداية نشرت الفنانة إلهام علي صوراً حديثة لها، وكتبت "نطوي صفحة مليانة ذكريات جميلة عشناها سوا، ونفتح صفحة جديدة نمليها ذكرى تجمعنا بحب يا أجمل عائلة، شكراً على وجودكم معي وحولي.فيما كتبت الفنانة نوال "نودّع سنة راحت بحلوها ومرها، ونستقبل سنة جديدة بقلوب مليانة حب وسلام، أتمنى لكم ولأحبابكم سنة سعيدة مليانة نجاح وتحقيق أحلام، سنة جديدة 2025.‬أما الفنان إبراهيم الزدجالي فكتب "سنة جديدة إن شاء الله كلها خير وصحة وسعادة واستقرار وأمان للجميع".وهنأ الفنان عبد الإله السناني وكتب "بأمانينا وعزائمنا نَقْوَى ونُبدِع 2025 أقبَل كل الحب 2025".فيما نشرت أسيل عمران صورة لها وهي تحتفل بقدوم العام الجديد وكتبت "سنة جديدة سعيدة"، وأتمنى أن يجلب لكم هذا العام مغامرات جديدة وسعادة دائمة وبركات لا حصر لها، هذه بداية جديدة وعام مليء بالإمكانيات".كما هنأت الفنانة إلهام الفضالة وكتبت "اللهُم اجعلها بداية سنة سعيدة مليئة بالخيرات، والبركة وتحقيق الأمنيات، واحفظ لي عائلتي ومن أحب، واكتب لنا السلامة من كل سوء، كل عام وأنتم بخير".وبكلمات بسيطة تفاعلت الفنانة نرمين محسن مع قدوم عام 2025 وكتبت "فاميليا كل عام وأنتم بخير وسعادة وبركة، اللهم بارك".أما الفنانة وعد فنشرت صورة لها وكتبت "سنة سعيدة للجميع بتحقيق الأماني يا رب الله يرحمنا برحمته الواسعة".فيما نشرت الفنانة هيا عبد السلام صورة لها برفقة زوجها الفنان فؤاد علي وكتبت "دعونا نفوز بالقوة، سنة جديدة وسعيدة 2025، وعلق فؤاد وكتب بهذا "دعونا نفعل ذلك".ونشرت الفنانة لبنى عبد العزيز صورة حديثة لها وكتبت "لكل أصدقائي، مع دخولنا عام 2025، أتمنى لك ولأحبائك عاماً مليئاً بالسعادة والنجاح والسلام والصحة الممتازة، أتمنى أن يجلب هذا العام فرصاً مثيرة وذكريات عزيزة وبركات لا نهاية لها لنا جميعاً! دعونا نجعلها غير عادية".أما الفنانة فوز الشطي فنشرت صورة لها وهي تحتفل بالعام وكتبت "كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وسنة سعيدة عليكم يارب وعلينا، سنة جديدة سعيدة مرحباً بكم 2025".وبصورة جديدة نشرتها لمتابعيها كتبت الفنانة نورا ياسين "سنة راحت بحلوها ومرها ولسنة جديدة مليانة إنجازات ونجاح وحب كل سنة وأنتم وكل أحبائكم بخير وسنة حلوة علي وعليكم كلكم يارب".أما الفنانة زارا البلوشي فاحتفلت بهذه المناسبة ونشرت صورة لها وهي تحتفل وكتبت "سنة جديدة سعيدة، سنة جديدة سعيدة يا شباب وأتمنى لكم كل التوفيق".كما نشرت الفنانة فاطمة الحوسني صورة لها من احتفالها بعام 2025 وكتبت".سنة جديدة وسعيدة للجميع بإذن الله، اللهم اجعل هذه السنة بداية خير وسعادة لي، واملأ أيامي بالفرح والطمأنينة، يا رب ارزقني الصحة والعافية، وبارك في عمري ووقتي، وحقق لي ما أتمناه".أما الفنانة أريام فنشرت صورة لها وكتبت "كل عام وأنتم بألف خير 2025"، عساها سنة الخير والسعادة والصحة والنجاحات والإنجازات والعَوَض وتحقيق الأمنيات والأحلام والمسرات بإذن الله ".وشاركت الفنانة آلاء شاكر جمهورها استقبال العام الجديد وكتبت " كل عام وأنتم بألف خير، أتمنى لكم سنة سعيدة وجميلة يارب 2025".أما الفنانة ملك أبو زيد فكتبت "سنة جديدة سعيدة".

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