أحمد حلمي يهنئ محمد سعد على عودته بـ”الدشاش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد حلمي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام”، البوستر الرسمي لفيلم “الدشاش” من بطولة الفنان محمد سعد، وجّه إليه من خلاله رسالة تهنئة على أحدث أفلامه، المقرر عرضه في دور السينما في 1 كانون الثاني (يناير) المقبل لينافس في هذا الموسم والذي يعتبر عوده قوية لمحمد سعد الى السينما.

وكتب حلمي في رسالته لسعد، قائلاً: “أخويا الغالي وزميلي وصاحبي وعِشرة العمر، مبروك مبروك مبروك وأنا أول الحاضرين ويا رب بالنجاح والتوفيق وتكسّر الدنيا بعون الله، لوك جامد وجديد وإن شاء الله فيلم “الدشاش” حديد”.

فيلم “الدشاش” هو بطولة: محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، نسرين طافش، أحمد الرافعي…، ومن تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه حول محمد سعد، الذي تجمعه عداوة كبيرة مع الفنانَين باسم سمرة وخالد الصاوي، ويدخلون في صراعات طوال أحداث العمل، بينما يترك سعد عمله في ملهى ليلي، ويشهد العمل رحلة توبة “الدشاش” وعمله في تنظيف أحد المساجد تقرّباً من الله.